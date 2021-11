Trabajadores bancarios de Jujuy se movilizaron hoy a Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas convocado por la Asociación Bancaria para reclamar por el pago de salarios en tiempo y forma a los empleados del exBanco de Desarrollo de la provincia y exigieron que el Gobierno provincial "acate las resoluciones judiciales".

A más de dos meses de sancionada la ley 6233 en la Legislatura jujeña, que dispuso la disolución y liquidación de la entidad surgida en 1972 como Banco de Acción Social de la provincia, continúa el conflicto que derivó en acciones judiciales por el rechazo del sindicato y de los trabajadores al cierre y para que se respeten sus derechos.

"El paro de hoy fue contundente, no se movió nada. Todos los bancarios han adherido porque se dieron cuenta que es la única manera de proteger sus intereses", dijo a Télam el interventor de la Asociación Bancaria Seccional en Jujuy, Oscar Álvarez.

El dirigente advirtió además que, pese a haberse desarrollado una "movilización pacífica", se montó un dispositivo de seguridad y hubo "situaciones de maltrato" por parte de la policía contra los manifestantes, que "no pasó a mayores".

"Le exigimos al gobernador (Gerardo Morales) que no solamente actúe en tiempo y forma sino porque además se viene dando el abandono de seres humanos que no están siendo atendidos en las obras sociales porque no se les paga", enfatizó.

Por otro lado, el Gobierno de Jujuy informó hoy que el Juzgado Nacional del Trabajo 65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 3 de noviembre de 2021, resolvió conceder el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado de la provincia, elevando las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo.

A su vez, decidió "suspender la resolución anterior que obligaba a la provincia de Jujuy a suspender la aplicación de la ley 6.233, que establece la liquidación y disolución del ex Banco de Desarrollo S.E", por lo que "el Estado Provincial hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, podrá avanzar con lo dispuesto en dicha normativa".

"Vamos a esperar, esto no tiene nada que ver con lo federal, lo nacional, así que seguramente va a pasar a la Corte Suprema. No tenemos dudas que nos asiste todo el derecho, ellos están en desacato", sostuvo Álvarez.

Relató que el Gobierno provincial "quiere pagar un 14% de las indemnizaciones y se niega a pagar asignaciones con respecto a la antigüedad de cada trabajador (son 140 en total); es decir son puntos imposibles de superar si no se respeta la legislación nacional"

Cuestionó en ese sentido "la negativa con lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo y a observar lo dispuesto por un fallo del Juzgado Nacional Laboral para que el Estado provincial respete a los trabajadores en todas las condiciones laborales que corresponden a la actividad bancaria".

Debido al paro bancario en la provincia no hubo atención al público en esas instituciones, ni reposición en los cajeros automáticos y tampoco habrá el sábado por ser el Día del Empleado Bancario. (Télam)