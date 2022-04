La Asociación Sindical de Salud Pública (Asspur) de Río Negro realizó hoy un paro en demanda de mejores salarios y se movilizó en Viedma, en el marco del Día Mundial de la Salud.

"La salud no está siendo garantizada por el gobierno en esta provincia", dijo la secretaria adjunta de Asspur, Marisa Albano, durante la movilización.

El Gobierno de Río Negro elevó la oferta salarial al 24% para el primer semestre en la última reunión paritaria, distribuido en un 7% para marzo, un 3% en abril, un 6% en mayo y un 8% en junio.

Albano aseguró que "el paro se realiza en los centros de salud pública de la provincia, con un buen acatamiento".

"Hay trabajadores que se van a trabajar con los privados, otros que renuncian y se van a otras provincias", afirmó y aseguró que, "como trabajadores de la salud pública, nos vemos en la obligación de defenderla porque somos parte del sistema y usuarios".

En diálogo con medios de la capital rionegrina explicó que, en este último mes, la falta de respuestas por parte del gobierno fue abrumadora al igual que la cantidad de renuncias de profesionales.

"No nos queda otra que seguir reclamando para que el gobierno se sensibilice, no necesitamos un presupuesto aparte, la plata está en las horas extraordinarias de los trabajadores de la salud, se gastan millones que no se lo declaran a nadie", aseguró.

(Télam)