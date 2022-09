El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, decidió hoy continuar en el triunvirato de la CGT, luego de encabezar en el sindicato camionero un encuentro de las organizaciones gremiales afines, aunque expresó su "malestar" por "el rumbo socio-económico y su no participación en la cena del lunes en Olivos con el presidente Alberto Fernández".

"No me importa si me invitan o no a una cena. Yo almorcé y cené con Alberto Fernández varias veces. Lo que realmente me interesa es el rumbo socio-económico del país y los trabajadores. No es posible que todos menos ellos continúen haciendo lo que quieren en una Argentina con elevada inflación y crisis social", dijo Pablo Moyano, expresaron las fuentes de su sector.

En el encuentro en Olivos, la CGT convino que el Jefe de Estado será "el único orador en el acto central, masivo y federal que se realizará el lunes 17 de octubre para conmemorar el 77° aniversario del Día de la Lealtad" en San Miguel de Tucumán.

Moyano, uno de los cotitulares de la CGT y secretario adjunto del gremio camionero distrital (Sichoca) y de la Federación de la actividad, encabezó hoy en ese sindicato un encuentro de los gremios alineados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y, no obstante el malestar reinante, decidió permanecer en la central obrera.

El Presidente cenó en Olivos con los otros dos cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, a quienes acompañaron los integrantes del consejo directivo José Luis Lingeri, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Las fuentes sindicales consultadas por Télam afirmaron hoy que en ese encuentro político-gastronómico la CGT ratificó su oposición a "la política de pago de un bono" y reclamó "la continuidad de las paritarias libres en cada uno de los sindicatos de la actividad", aunque admitió la posibilidad de una suma fija no remunerativa por única vez para fin de año.

"La CGT ratificó la política de continuidad de las paritarias y se negó a la estrategia de los bonos para paliar la crisis, aunque admitió la posibilidad de aceptar el cobro de un bono no remunerativo por única vez para fin de año, cuyas cifras no se determinaron", señalaron.

En la reunión con el Presidente los cinco integrantes del consejo directivo analizaron el año electoral que se avecina y, según las fuentes gremiales, Fernández sostuvo "la necesidad de realizar las PASO, lo que la central obrera reafirmó y acompañó", dijeron.

"Se habló mucho de política internacional, de la situación mundial y de la relación con los organismos internacionales de crédito. Y se convino con el Presidente que sea el único orador para celebrar los 77 años del 17 de Octubre de 1945 el lunes 17 en Tucumán. Será un acto con total perfil federal y masivo y evitará las internas", sostuvieron los voceros.

Además, los dirigentes de la CGT señalaron en esa cena su "profunda preocupación" por el conflicto en el gremio del neumático (Sutna) -que ya paralizó las plantas y amenaza con el retiro de las compañías y automotrices del país- y expresaron que existe "una amenaza socio-laboral latente a partir del manejo de la situación por parte del Partido Obrero (PO)".

"El conflicto escala. La expectativa es que mañana en Trabajo se resuelva. De lo contrario, la situación se agravará y afectará a toda la industria y la economía nacional", expresaron.

Las automotrices Toyota, Ford, Fiat y Chevrolet anunciaron hoy la suspensión de las actividades en el país a partir de la continuidad de los paros y bloqueos a las fábricas.

La central obrera también expresó su preocupación a partir de que en los próximos 10 días esas empresas paralizarían totalmente la producción -si no se resuelve el conflicto- y por el hecho de que la Federación Patronal del Neumático ya adelantó que en el país quedan gomas para solo 15 días, luego de la profundización de las medidas gremiales.

Las fuentes gremiales de la CGT señalaron a Télam su "convicción" de que "Pablo Moyano no abandonará ahora el consejo directivo, porque entre otras cosas no puede estar ofendido por no haber sido invitado a una cena cuando él hace lo mismo".

En ese sentido, sostuvieron que hace un mes y medio "Pablo se reunió con Walter Correa -del gremio de Curtidores y ministro de Trabajo bonaerense-, Omar Plaini -Canillitas y senador provincial oficialista- y Mario Manrique -adjunto del Smata- en soledad en Olivos y nadie les dijo nada", y también "en su momento recibió solo al Partido Obrero en la CGT".

"Hace algunos días se reunió con el titular del Sutna, Alejandro Crespo, y le ofreció su apoyo. En ocasión de ser electo cotitular de la CGT en noviembre último no participó en el Congreso de renovación de autoridades de Parque Norte y nadie dijo nada", añadieron.

Las fuentes gremiales aseguraron esta noche a Télam que "el consejo directivo de la CGT estaba convencido de que Pablo no renunciaría a su cargo, porque pertenece a los gremios y no a los hombres, por lo que no era seguro que se fuese Camioneros".

Fernández cenó en Olivos con cinco dirigentes de la CGT y analizó además una variada agenda de temas socio-económicos y laborales, señalaron los voceros gremiales.

Según confirmaron las fuentes sindicales a Télam, la reunión de anoche había sido convenida entre un sector de la CGT y el presidente de forma previa a su viaje a Estados Unidos, donde hace algunos días expuso en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).

De todas formas, Moyano mantiene desde siempre profundas diferencias con el llamado grupo de "los gordos" cegetistas que encabeza Daer y también con Acuña, que responde al barrionuevismo, y con "enemigos históricos" como el mercantil Armando Cavalieri.

En la cena en la quinta de Olivos participaron por la CGT Daer (Sanidad), Acuña (Estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), además del ministro Moroni. (Télam)