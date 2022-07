Organizaciones gremiales de la Ciudad de Buenos Aires se movilizarán hoy desde el Hospital Braulio Moyano hasta la intersección de las avenidas Caseros y Entre Ríos contra "el ajuste del Gobierno porteño a la salud mental" y "el traslado y cierre de servicios" en ese centro.

Los organizadores de la protesta -prevista partir de las 10- exigen un "presupuesto acorde a la atención integral en salud mental" y rechazan el traslado del servicio de hospital de día al pabellón San Juan para poner en su lugar un perinatal.

"Nos negamos al traslado. Vienen con un proyecto que no es claro, que no lo hemos visto nunca y lo que quieren hacer es poner un perinatal cuando nos viven diciendo que no hay presupuesto", dijo a Télam el secretario General de ATE Hospital Moyano, Javier Venegas.

Asimismo, Venegas expresó que están hace dos semanas en asamblea permanente y que seguirán con las medidas hasta ser escuchados.

"Todos sabemos cuál es la intención del Gobierno de la Ciudad, hace tiempo que están insistiendo con las tierras del Moyano", sostuvo el dirigente gremial.

Las agrupaciones que convocan a movilizar son la Junta Interna de ATE Hospital Moyano, Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (Aghim), Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCABA (Apss), Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), Asociación de Psicólogos del GCABA, Asociación de Terapistas Ocupacionales del GCABA (Atogba), Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sitre) y Asociación de Musicoterapeutas del GCABA. (Télam)