El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, defendió hoy el paro nacional del sector y denunció que "hay un ataque sistemático al sistema ferroviario".

El sindicalista cuestionó la decisión judicial que suspendió el servicio de trenes que une Constitución y Bahía Blanca por el descarrilamiento que hubo el pasado 8 de marzo y consideró que forma parte de "un ataque sistemático al sistema ferroviario".

"Parece que al modo ferroviario lo quieren hundir y que únicamente haya en la zona urbana. Vemos algo en contra del modo ferroviario, que va creciendo de a poco y llega a lugares donde no llegaba", lanzó el referente gremial.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, Maturano aseguró que "los descarrilamientos son a diario" y se quejó de que "los órganos de control no funcionan como corresponde".

En ese sentido, el líder de La Fraternidad cuestionó que no se impulse al ferrocarril y en cambio se apueste a las rutas: "Un kilómetro de ruta debe salir entre 350 y 400 mil dólares y un kilómetro de vía sale aproximadamente 1 millón de dólares. Pero 27 muertos por día en la ruta es carísimo". Por otra parte, Maturano cuestionó al Frente de Todos y aseguró que en realidad es "un `Frente de ellos´".

"El frente de todos es cuando se convoca a todo el mundo, acá a los trabajadores no nos convocaron. Ellos los eligieron a dedo. De todos los trabajadores, no hay ningún peronista, que están en las bancas", señaló. Finalmente, el sindicalista se mostró pesimista respecto al país y alertó que "acá no hay futuro".

La Fraternidad realizaba este martes un paro "en defensa de la industria ferroviaria y de los puestos de trabajo", luego de que un fallo judicial suspendiera el servicio desde Constitución hasta Bahía Blanca. PT/KDV NA