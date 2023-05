La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), que conduce el ferroviario Omar Maturano, denunció hoy que la aplicación Uber "no tiene CUIT para tributar en el territorio, no respeta las leyes laborales y no ofrece herramientas a los trabajadores para que puedan ejercer sus tareas como los argentinos dignos están acostumbrados".

En un documento, Maturano se pronunció por "la libertad de empresa", pero aclaró que desde 2017 "se suceden los fallos judiciales instando al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a bloquear el uso de la aplicación Uber en el territorio nacional", aseguró.

"La tecnología nunca puede estar en contra de los trabajadores. Dentro de la ley todo. Las nuevas tecnologías magnifican la concentración de las ganancias en las empresas de plataformas digitales. Uber no tiene un solo auto propio y es inusitado el perjuicio a las arcas del Estado en términos tributarios. Hay que oponerse a la desfachatez", aseveró.

Maturano, líder del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, enfatizó que a partir de la existencia de las leyes laborales, de los convenios colectivos de trabajo y a la cultura de la dignidad familiar hay que oponerse a "la desfachatez de la viveza transnacional, que no sabe de banderas, de familia y no tiene una fe que la guíe".

MIRÁ TAMBIÉN Gremio de la AFIP reclamó urgente incorporación de personal para cumplir las tareas

"La Ugatt insta a Uber y a Enacom a cumplir la ley. Duele que los trabajadores se rebajen a ejercer una actividad en la que son explotados y no llegan a fin de mes", concluyó. (Télam)