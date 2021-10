El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró hoy que "la Argentina es profundamente federal" y requiere la instrumentación de políticas públicas que generen oportunidades y cierren "las brechas", a la vez que sostuvo que el Gobierno nacional tiene voluntad de "acuerdos", aunque ello no debe impedir el desarrollo y la construcción de un país mejor.

Manzur formuló esos conceptos al participar en el Teatro ND Ateneo de esta capital en el acto de clausura del plenario nacional de secretarios generales de las 53 seccionales de la Asociación Bancaria (AB).

"Hay voluntad de acuerdo, pero ello no debe significar que se intente impedir el desarrollo. Participo hoy en este acto para transmitir en nombre del presidente Alberto Fernández el agradecimiento a los bancarios y la esperanza de un futuro mejor", afirmó.

Manzur, quien fue acompañado por los candidatos a diputados nacionales bonaerenses por el Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz y Sergio Palazzo -también titular del gremio- agradeció a los bancarios "el esfuerzo realizado durante la grave pandemia de coronavirus y por estar siempre presentes y hacerse cargo de sus responsabilidades".

El funcionario aseveró que en las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo "nos va a ir bien", y señaló que "si cada uno pone un grano de arena para generar los necesarios consensos se avanzará en la dirección correcta para lograr el desarrollo".

"La humanidad y la Argentina vivieron un muy feo momento por la pandemia, pero los bancarios siguieron adelante, hicieron su trabajo, no se quedaron en casa porque eran esenciales y prestaron a diario los servicios. Cumplieron tareas, incluso los feriados, los sábados y domingos hasta en los lugares más alejados del país", remarcó Manzur.

También reivindicó a Palazzo y al dirigente bancario y diputado nacional Carlos Cisneros, y sostuvo que "felizmente" el país atraviesa la etapa final de "una situación muy difícil", a la vez que aseguró que el Gobierno "consiguió las vacunas y ya están en todo el país".

"La Argentina es profundamente federal y los gobernadores tienen una gran autonomía y poder de decisión. Hay que cuidar el país e impulsar políticas públicas que generen oportunidades. Ese es el desafío, es decir, crear empresas, asegurar la educación para todos, lograr inversiones y garantizar un Estado presente y empleo digno", subrayó.

Manzur calificó el Gobierno de Mauricio Macri como "irresponsable" y afirmó que "hizo cosas que no corresponden, porque endeudó a la Argentina en cientos de miles de millones de dólares, hipotecó el futuro y no cerró la brecha". Y aseguró que la actual gestión tiene "voluntad" de pagar la deuda, pero "no impidiendo el desarrollo".

Tolosa Paz, a su vez, rechazó "la incertidumbre, desesperanza y desasosiego" que generan dirigentes como Macri o María Eugenia Vidal y convocó a construir "un horizonte de certezas, con claridad y decisión política, pero sin desviar un ápice el rumbo y el camino del Frente de Todos (FdT) por una transitoria o circunstancial derrota electoral".

"Siempre convivimos con derrotas y victorias transitorias. En noviembre hay que votar al FdT para construir un país para todos, porque el compromiso es con el pueblo. Transformaremos la Argentina y no permitiremos la quita de derechos laborales", dijo.

La candidata a diputada nacional enfatizó también que el Estado debe estar presente para garantizar la regulación, la recuperación y la dinamización de la economía, y añadió que debe ser "solidario" con los más débiles, a la vez que asumió el compromiso desde el Congreso de sancionar leyes "en defensa de los intereses de los trabajadores".

Por su parte, Palazzo agradeció a Manzur "su compromiso y patriotismo" y la decisión de haber aceptado la Jefatura de Gabinete "en un momento tan difícil"; sostuvo que el funcionario "priorizó un proyecto colectivo y no sus ambiciones personales" y elogió a Tolosa Paz porque "se cargó la campaña y discutió en territorios propios y hostiles".

"En 2015 el poder económico se convirtió en sujeto político a través de Macri, que representa los intereses de los sectores oligárquicos y rancios de la sociedad. La grieta existe desde 1810 entre opresores y oprimidos y, por eso, no me preocupa demasiado. Sí deseo la revalorización del Estado como articulador social y que se bregue por la unidad que nos saca de la zona de confort en procura del interés colectivo", sostuvo.

Palazzo añadió que la única contradicción es "un Estado presente y con el pueblo protagonista o volver a un gobierno que defiende intereses oligárquicos", y llamó a "interpelar a los compañeros sobre qué país se quiere" y a votar "en defensa propia".

Aseveró que la oposición impulsa la quita de indemnizaciones y "se disfraza con una modernidad inexistente, porque solo quiere quitar derechos", y reivindicó el proyecto de ley de la dirigente bancaria y diputada nacional Claudia Ormaechea de reducción de la jornada laboral, que acompañará en el Congreso, dijo.

Palazzo opinó que "es muy importante" la presencia sindical en el Parlamento y que será "el bastión de resistencia ante los proyectos que procuran quitar derechos"; llamó a analizar y aprobar una Ley de Salario Universal, respaldó la decisión del Gobierno de convertir en empleo formal los actuales planes sociales y sostuvo que "la deuda se pagará en los términos que la Argentina pueda y no como quiere el FMI".

Además criticó a los formadores de precios y, en especial, al titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y aseguró que esos empresarios no dudan en producir aumentos para obtener una tasa de rentabilidad más elevada. "La Argentina quiere y necesita esperanza y paz y, ello, solo puede proporcionarlo el Frente de Todos. Es la única opción ante quienes devastaron el Estado", concluyó.

