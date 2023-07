El secretario general adjunto de la CGT y titular del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, sostuvo hoy que “los lenguajes fundamentalistas de la oposición no llevan a nada” y afirmó que el ministro de Economía y postulante presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, es la persona “más idónea para poder conducir el país en esta coyuntura compleja”.

Rodríguez -en declaraciones a Télam Radio- criticó a los opositores que apelan a “los discursos extremos”, como el caso de la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, e instó a dejar de lado “las pujas desmedidas y enfrentamientos, que no son buenos para esta época”.

Por otra parte, el líder sindical de UPCN anticipó detalles del acto que realizará la CGT el próximo 8 de agosto en el estadio Arena del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

“Sabemos que la dirigencia sindical argentina en su inmensa mayoría, yo diría casi llegando al ciento por ciento es peronista, por lo tanto, frente a la decisión del oficialismo de plantear y de decidir entre todos la fórmula Massa-Rossi, más bien que estamos apoyándolo”, remarcó Rodríguez.

MIRÁ TAMBIÉN Sindicato de guincheros firmó convenio con los prestadores de servicios del Puerto de Mar del Plata

Al respecto, recordó que el apoyo del movimiento obrero a la fórmula presidencial que encabeza Massa “comenzó en el terreno específicamente gremial, con la presencia de ellos en la CGT, en el salón lo Felipe Vallese, días atrás con un discurso de ambos candidatos”.

“Ahora va a proseguir con un acto ya de características militante en el estadio Arena de Malvinas Argentinas para el próximo 8 de agosto, días antes de la PASO, así que esperemos por supuesto movilizar a nuestros delegados, a nuestros compañeros de comisión directiva y que ese acto se desarrolle, por supuesto, con fuerza y con empuje para ayudar claramente al triunfo de nuestra fórmula”, subrayó.

Ante una consulta, el dirigente de la CGT opinó que “la situación actual de la Argentina es compleja, no es sencilla, hay una realidad económico social delicada” y agregó que “se están haciendo muchos esfuerzos para realmente encauzar una estabilidad económica y por supuesto, de ahí pasar a un crecimiento sostenido”.

“Pero también es cierto que en las fuerzas opositoras no hay demasiadas ideas, al contrario, hay una suerte de pujas desmedidas, enfrentamientos, digamos discursos bastante extremos que no son buenos para esta época, próximos a cumplir 40 años de democracia”, remarcó.

En ese marco, consideró que “la Argentina y su pueblo saldrán adelante en la medida que haya consenso, que haya diálogo, que haya negociación sea quien sea quien llegue a la Presidencia".

"Me parece que ese tendría que ser el lenguaje que hoy prime en casi todas las fuerzas políticas. Y eso, lamentablemente, no está sucediendo. La verdad, no veo el paquete de medidas, de propuestas superadoras de la oposición política", observó Andrés Rodríguez. (Télam)