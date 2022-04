Los sindicatos estatales ATE y UPCN, que en su momento reclamaron la urgente revisión del acuerdo salarial cuyo último tramo se abonó en febrero, negociarán desde el miércoles próximo el cierre definitivo de la paritaria y reclamarán una compensación ante la suba de precios antes de iniciar la discusión del nuevo aumento.

Lo confirmó el secretario adjunto nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien en un comunicado de prensa señaló que "los estatales cerrarán el miércoles próximo la paritaria 2021-22".

El último encuentro entre la ATE, la UPCN que lidera Andrés Rodríguez y los funcionarios de la Secretaría de Gestión de Empleo Público del Gobierno había sido en enero, cuando los gremios consensuaron una recomposición en tramos para el período de un 54 por ciento.

Según confirmó Aguiar, el Estado convocó para este miércoles a las 14 a un nuevo encuentro para clausurar la paritaria 2021 de la administración pública.

"La plata no alcanza, y no es posible aceptar ninguna oferta que no se corresponda con la inflación récord actual. Los salarios deben de forma inexorable superar la evolución de los precios y la inflación", sostuvo Aguiar.

El dirigente gremial detalló que el encuentro fue convocado para las 14 del miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo de la Avenida Callao al 100.

Por su parte, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, señaló en declaraciones a Télam que se convocó a los gremios estatales para "revisar la paritaria 2021/2022" porque "ambas entidades habían pedido la reapertura".

"Nuestro compromiso es que los salarios le ganen a la inflación, así que debemos revisar los números en función de los incrementos de febrero y marzo", añadió la funcionaria.

Tanto Rodríguez como el titular nacional de la ATE, Hugo Godoy, habían reclamado de forma oportuna la reapertura de la paritaria del actual período.

Luego de la última revisión de enero en el contexto del convenio colectivo de trabajo, se había acordado un 14 por ciento adicional en dos tramos para el actual período paritario, lo que totalizó una recomposición del 54 por ciento. (Télam)