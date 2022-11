La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aseguró hoy que el salario de un empleado de la actividad debió ascender en octubre último a casi 218 mil pesos para satisfacer las necesidades mínimas de "un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar".

Un informe elaborado por los delegados gremiales Raúl Llaneza, Fabio Peñalva y Marcela Almeida aseveró que "el salario de los estatales continúa perdiendo poder adquisitivo por una inflación sin freno que pulveriza los ingresos, a lo que se suma el aumento del valor de las canastas que determinan el umbral de la indigencia y de la pobreza familiar".

Ante esa situación, los delegados reclamaron la reapertura de las paritarias, un bono de emergencia mensual de 30 mil pesos para todos los trabajadores, el urgente pase a planta permanente con inmediata estabilidad laboral, el ascenso vertical del personal y la regularización de 1.109 trabajadores sin ninguna pérdida salarial, informaron hoy.

"No alcanza con un refuerzo alimentario. Es imprescindible un programa que garantice un ingreso para quienes no tienen trabajo o lo tienen pero el ingreso está por debajo de la línea de pobreza. El nuevo programa de precios debe ser acompañado por una fiscalización del Estado para garantizar el abastecimiento en las grandes cadenas de supermercados y en los negocios de cercanía de los barrios populares", afirmaron.

MIRÁ TAMBIÉN La Fempinra denunció despidos en guardería náutica Puerto Delta y hará presentaciones

Según el informe, "el adelanto de una cuota de la pauta salarial y el bono por única vez de 30 mil pesos no impide la continuidad de la pérdida de poder de compra todos los meses, porque la inflación de octubre fue del 6,3 por ciento y la interanual acumulada del 88".

"La inflación acumulada en el período noviembre 2015-octubre 2022 fue del 1.389 por ciento y, la acumulada interanual entre octubre de 2021 e igual mes de este año del 88 por ciento, siendo la pérdida de poder adquisitivo salarial respecto de noviembre de 2015 para una categoría en el Estado D0 del 33,5 por ciento a octubre último", señalaron.

Para los dirigentes, el salario de referencia de diciembre 2015 (10.191.pesos), actualizado a octubre último, debería ser de 151.815.pesos y no los actuales 101.007 pesos -que incluye la suma fija de 4 mil pesos- según la grilla salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) de octubre de 2022, continuó el informe de los gremialistas.

"A la pérdida salarial se suma el conflicto contractual. La situación de los monotributistas es peor que la de los trabajadores convencionados, ya que no perciben medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que son un paliativo", añadieron.

MIRÁ TAMBIÉN Gremio de peones rurales reclamó reapertura de paritarias y bono de fin de año de 100 mil pesos

Además, sostuvieron que los 217.764 pesos que requirió en octubre una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar para satisfacer sus necesidades mínimas "se componen de 74.495 pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 143.269 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos, mientras la canasta de pobreza alcanzó ese mes el valor de 139.738 pesos para una familia tipo, puntualizaron.

"Ningún trabajador debería percibir menos que esos casi 218 mil pesos de ingreso mínimo, pero hay que aclarar que ese no es el salario óptimo ni el deseable", afirmaron.

Además, rechazaron el acuerdo del martes último en el Consejo del Salario y sostuvieron que "el ingreso mínimo, vital y móvil es cada vez más mínimo y que se requiere un urgente 46 por ciento de aumento para mantener el poder adquisitivo de hace 7 años".

"El cálculo de los programas sociales no debe atarse a un salario que cada vez es más mínimo, menos vital y con una movilidad no acorde a las necesidades de los trabajadores. El ingreso mínimo de diciembre de 2015 era de 5.588 pesos, y si se lo actualizara por inflación debería ser hoy de 80.106 pesos y no los 54.550 pesos de octubre", señalaron.

(Télam)