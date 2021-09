El subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, y el titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), Jorge Frías, analizaron temas relacionados con la formación de las tripulaciones de cara al "enfoque ecosistémico y el comanejo pesquero" y con la imperiosa necesidad de evitar el descarte del producto, informó hoy el gremio.

En un comunicado, Frías indicó que el funcionario visitó la sede gremial acompañado por el director nacional de Acuicultura, Guillermo Abdala, y Antonio Macchioli, representante del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ante el Consejo Federal Pesquero (CFP).

"El enfoque ecosistémico y el comanejo pesquero reviste gran relevancia ante la realidad de la extracción de un recurso natural con artes de pesca de arrastre del mar argentino. En los últimos años ofreció elevados rindes, en especial el langostino. También se conversó sobre el descarte y el aprovechamiento de lo desembarcado en puertos", afirmó el dirigente gremial sobre el encuentro realizado el martes pasado.

Frías sostuvo además que "el costo del combustible es una variante que impacta en el negocio, aunque lo que realmente daña es la ausencia del recurso pesquero", y explicó que "el poder de captura de los buques es hoy superior, ya que tienen bodegas más amplias y motores más potentes, pero es preciso debatir si es posible mantener el equilibrio para satisfacer necesidades en el corto plazo y realizar una actividad sostenible" a futuro.

Para el dirigente gremial, esa pesca sostenible implica "el mediano y largo plazo", y señaló que la intensidad de las capturas genera rentabilidad inmediata, pero aclaró que "el riesgo puede resultar contraproducente para el futuro inmediato" de la actividad.

Liberman y Frías coincidieron en la voluntad de inversión en nuevos buques y en tecnología por parte de las empresas; expresaron que hay que transitar un extenso camino para garantizar una pesca más segura para las tripulaciones y más efectiva para la cadena laboral, y dijeron que hay que aprovechar mejor el recurso que ingresa en redes.

El sindicalista enfatizó que "la educación es imperiosa para las tripulaciones, los funcionarios y empresarios" para maximizar la calidad de los recursos a bordo.

"Las soluciones económicas a la problemática del descarte no ofrecieron el resultado esperado, como señala la experiencia europea, y la economía de mercado no puede solucionar lo que depende de la naturaleza y que el humano no respeta. Liberman es consciente de ello, realiza una tarea innovadora y trabaja de puertas abiertas con todos los actores, pero sus deseos y coincidencias no son de fácil implementación", concluyó Frías.

(Télam)