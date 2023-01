La conducción de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas normalizó la regional Salta del brazo político del sindicalismo justicialista y con una lista de unidad, informó hoy el dirigente del sector Julio Estévez (h), quien se pronunció por la necesidad de recuperar el 33 por ciento en las listas electorales para el movimiento obrero.

El gremialista, titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), sostuvo en un documento que "se trató de un hecho histórico, ya que el movimiento obrero organizado regresó a la sede del justicialismo".

En el multitudinario acto participaron, entre otros dirigentes nacionales de "las 62", José Ibarra (taxistas), Estévez (h), Rubén Grimaldi (estatales), Domingo Petrecca (cementerios), Adolfo Villafañez (chacinados) e Ivan Tobar (Uocra La Plata).

"Se trabajó de forma intensa en silencio y quedó demostrado. Finalmente se abrieron las puertas del PJ al movimiento obrero luego de más de 22 años. 'Las 62' realizaron una gran convocatoria, lo que significa que algo se está haciendo bien", dijo Ibarra, también titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis.

La lista de unidad que conducirá a la regional de "las 62" está encabezada por Gustavo Soto (UPCN), y también la integran dirigentes de pasteleros, mecánicos, carne, cuero, petroleros, seguridad privada, aguas gaseosas, farmacia, docentes privados, Upsafip, colectiveros, viajantes, Uocra, gas y metalúrgicos, entre otros.

Ibarra sostuvo en el acto que "las 62 Organizaciones son un grupo compacto al que se suman las entidades provinciales, y fueron muy pocos los que no quisieron participar".

En el acto también participó el vicegobernador Antonio Maroccoy, ocasión en la cual se anunció un encuentro para la semana próxima entre "las 62" y el gobernador Gustavo Sáenz, a quien los sindicalistas ratificarán su rechazo a la decisión de la cartera económica provincial de condonar "una deuda millonaria a la empresa eléctrica Edesur y de aplicar una readecuación tarifaria que se siente fuerte en el interior del país".

El dirigente de los taxistas rechazó que en el país haya "un 50 por ciento de pobres y un índice de inflación anual del 100 por ciento", aunque aclaró que "esas críticas no implican saltar el charco, por lo que 'las 62' le advierte a Cambiemos que no insista sobre una modernización laboral futura porque los trabajadores no son la variable".

Estévez (h), secretario de Finanzas de la Junta Normalizadora de "las 62", destacó que "el sindicalismo argentino continúa vivo y puede crecer de forma rápida a través de su brazo político, que combina a fundadores históricos como Petrecca y a dirigentes de gremios jóvenes como la Upsafip, todos articulados en una mesa nacional sólida".

"Aquí reinan valores que se creían extintos, como la lealtad y la militancia. Así debe armarse todo el interior para recuperar el histórico 33 por ciento de las listas de candidatos y reposicionar la voz del trabajador en el Parlamento. Sin presencia sindical la gente vive peor. Nada se ganó desplazando a los gremios del Congreso", aseguró.

(Télam)