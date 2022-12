La llamada "Mesa Sindical El Salario no es Ganancia" protestó e instaló hoy una radio abierta en las adyacencias del Ministerio de Economía en rechazo de la aplicación de ese tributo sobre los ingresos de los trabajadores.

"Las medidas transitorias no resuelven el problema de un millón de trabajadores, que sufren el descuento desmedido provocado por el impuesto", señaló un documento de los gremios, que reiteraron el pedido de reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, para reclamar "la exención del tributo sobre el medio aguinaldo, las bonificaciones y gratificaciones".

También sostuvieron que "los descuentos de fin de año serán enormes, pero hay forma de repararlo, como la exención del pago del impuesto, lo que es posible y realista".

"Los nuevos pisos aprobados desde enero serán neutralizados rápido por los acuerdos paritarios logrados por los gremios ante la renuencia de los empresarios, que generaron más de un conflicto. Esos aumentos salariales alcanzan el 100% promedio y, el incremento del mínimo no imponible, el 78%. Las cuentas son claras y las matemáticas e inflación imbatibles", enfatizaron.

El nuevo piso impositivo implicará desde enero próximo un salario de bolsillo de 335 mil pesos abone el impuesto, es decir, quien perciba un ingreso equivalente a dos canastas básicas y media pagará Ganancias, añadieron los gremios, que consideraron que "esa realidad continúa siendo inmutable y, a fin de año, la situación será todavía peor".

"Los trabajadores son pacientes y firmes y entienden que la democracia es el ejercicio de contrastar posiciones y hallar soluciones, pero no discutir no resuelve el problema. La presión impositiva sobre los salarios es insoportable y no permite replicar en la economía el beneficio de eximir el aguinaldo y las bonificaciones", puntualizó el documento.

Aseveraron que los trabajadores "no pueden desgravar el total del alquiler, de los gastos médicos, de los préstamos hipotecarios o los gastos de infraestructura de la vivienda familiar, por lo que Ganancias castiga la antigüedad, el trabajo en zona inhóspita o desfavorable, la capacitación permanente, las guardias pasivas y activas, las horas extras, las responsabilidades jerárquicas o de control de procesos", concluyeron.

Entre los 50 gremios con representacióin en esta Mesa, firmaron el documento y protestaron hoy frente a Economía los bancarios, jerárquicos de la energía eléctrica y ferroviarios, telefónicos, judiciales, buzos, docentes de la Ctera, aceiteros, Secasfpi, gráficos, subterráneos, petroquímicos, pilotos de líneas aéreas, papeleros, médicos, Sitraju, casinos y Luz y Fuerza. (Télam)