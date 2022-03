La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó hoy el recurso presentado por la Junta Electoral Central del gremio de los trabajadores gastronómicos, que responde a Luis Barrionuevo y fiscaliza los comicios de renovación de autoridades sindicales en el distrito porteño, y rechazó la impugnación presentada en diciembre último.

Barrionuevo, titular de la Federación nacional gastronómica, presentó entonces un recurso judicial a través de la lista opositora que impulsó en los comicios del 2 de diciembre en el distrito metropolitano, en los que su excuñado Dante Camaño -titular de la organización porteña- se presentó para un nuevo período.

Ahora, la Cámara Laboral desestimó el recurso de apelación del barrionuevismo y falló a favor de Camaño en relación con ese comicio, que profundizó el conflicto existente entre el histórico dirigente y su excuñado.

Las elecciones en la seccional porteña de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), en las que competían dos nóminas, procuraron ser suspendidas por la Junta Electoral Central, que desconoció "el proceso comicial realizado" y responde al titular nacional de la entidad gremial.

Un documento firmado por Camaño explicó hoy que los jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y firmaron el fallo, Enrique Catani y María Hocki, "hicieron referencia a diferentes circunstancias relacionadas con las supuestas irregularidades que se habrían producido al comenzar el comicio", y sostuvieron que "no existen y, la elección gremial, no debe interrumpirse".

"El fallo se fundamentó en la presentación realizada por los integrantes de la Junta Electoral Central, y no es suficiente para modificar la decisión argumentada, ya que no existen irregularidades y de acuerdo con el propio reglamento, el comicio no debe ser interrumpido por ninguna causa, excepto por fuerza mayor", señalaron.

Los jueces también subrayaron que no hay elementos que señalen que "se hubiesen verificado conductas violatorias" de los derechos de "la libertad o la democracia sindical" en relación con las elecciones.

Las elecciones en el distrito porteño del gremio se realizaron el 2 de diciembre y compitieron las listas oficialista Gris de Camaño y la Azul, que impulsó Barrionuevo, y el escrutinio entonces realizado había favorecido a la primera por 90%, sostuvo hoy el titular de la organización porteña en el documento. (Télam)