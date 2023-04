La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) se movilizará el 1° de Mayo próximo en "el contexto del vigente plan de lucha por varias demandas" para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, reivindicar a la clase trabajadora y en rechazo de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), informó hoy el sector.

La conducción nacional de la central obrera que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro deliberó hoy y analizó "los pasos a seguir" en el contexto del plan de lucha iniciado el 7 de marzo último y ratificado el 12 de abril con otra protesta.

Los dirigentes señalaron en un documento que la CTAA se movilizará con otras corrientes sindicales el próximo 1° de Mayo contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque los integrantes de su conducción aún no definieron el destino final de esa macha.

Godoy expuso en el encuentro sobre "la crítica situación económico-social de los sectores populares" y destacó "la importancia de continuar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza en mayo hasta llegar a junio con un paro nacional junto con el campo popular".

La CTAA organiza la movilización del Día Internacional del Trabajo junto con los referentes del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Coordinadora Sindical Clasista y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), precisó.

"El 1° de Mayo habrá movilización para reivindicar a la clase trabajadora como motor para enfrentar las políticas de ajuste bajo los condicionamientos del FMI. Se ratificará el plan de lucha para recuperar el trabajo pleno y el salario digno, la soberanía y para que los 40 años de democracia no sirvan solo para votar o producir conquistas individuales, porque no habrá democracia real y plena hasta que no se termine con el hambre", puntualizó. (Télam)