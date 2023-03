La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) desestimó hoy la impugnación de cinco entidades agropecuarias en rechazo del pago de un bono adicional de 26 mil pesos y del general de 24 mil pesos, que habían sido convenidos a fines de 2022 en beneficio del personal agrupado en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

La decisión fue adoptada luego de que el organismo oficial determinó que tiene "las facultades para decidir el pago de esa remuneración extraordinaria" y de comprobar, además, que ya fue abonada en más del 90% de los casos, informó la Uatre.

La resolución 42/23, publicada hoy en el Boletín Oficial, desestimó la impugnación de la 230/22, que presentaron la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria (FAA).

Esa medida determinó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y por única vez para los trabajadores en relación de dependencia del Régimen de Trabajo Agrario de 26 mil pesos, que se sumó a los 24 mil pesos generales del decreto 841/22.

De esa forma, la CNTA confirmó hoy el pago de una asignación total no remunerativa extraordinaria de 50 mil pesos, objetada por las cinco patronales por entender que el organismo oficial "no tiene competencia para decidir una asignación no remunerativa, en especial sin el consentimiento del sector patronal", se indicó en la resolución.

La Uatre, que lidera José Voytenco, había destacado en una presentación realizada el 7 de marzo último que "el nivel de cumplimiento de la medida por parte de los empleadores osciló entre un 94 y 97%, según las regiones, por lo que fue aceptado de forma favorable".

(Télam)