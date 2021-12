El consejo directivo de la CGT y el titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (Sivendia), Omar Plaini, rechazaron hoy "la decisión de un sector de los movimientos sociales de editar un diario de distribución gratuita, lo que atentará contra miles de puestos de trabajo".

La central obrera y Plaini se refirieron de ese modo a la decisión de reeditar y distribuir de forma gratuita "El Argentino" en estaciones de subtes, trenes y el centro porteño desde el próximo lunes, con una tirada de 30 mil ejemplares diarios.

Según las fuentes gremiales, desde el lunes ese periódico -un emprendimiento de un sector de los movimientos sociales- será distribuido de forma gratuita en las estaciones Once, Constitución, Retiro y Federico Lacroze y en los ingresos de los subterráneos por los militantes del Movimiento Popular La Dignidad.

La CGT, a través de su cotitular Pablo Moyano, y Plaini rechazaron esa posibilidad y sostuvieron hoy que se trata de "una guerra de pobres contra pobres" y que los canillitas "viven de sus ingresos por la venta diaria de las publicaciones, regulada y reglamentada por el decreto-ley 1.693/09 y la resolución laboral 935/10".

"El Sivendia no está en contra de la pluralidad de voces, pero la distribución gratuita de un nuevo diario atentará contra miles de puestos de trabajo de quienes se levantan a la madrugada para vivir de forma digna con lo que venden. Los canillitas tienen una extensa historia de lucha contra esas prácticas deshonestas de los '90", afirmó Plaini.

El también senador bonaerense por el Frente de Todos (FdT) reseñó que existe en la actividad una regla de oro: "Quien edita, no distribuye ni vende. Quien distribuye no edita ni vende y, quien vende, no edita ni distribuye" y reclamó a quienes procuran lanzar la iniciativa que "lo hagan sin perjudicar a nadie de la cadena" sectorial.

"En especial, no es posible perjudicar a quienes distribuyen y venden. El Gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto y velar y proteger a los canillitas. No es posible retomar una vieja práctica deshonesta que tuvo su esplendor con el menemismo. El capitalismo especulativo y deshumanizado tiene efectos devastadores, al igual que la concentración de la riqueza en muy pocos", aseguró.

Plaini exhortó a emerger de la pobreza y la exclusión a través del fortalecimiento del mercado interno con más producción y empleo registrado, y sostuvo que "la generación genuina de trabajo privado o alentada desde el Estado debe ser estudiada, planificada y ejecutada sin atentar contra otras actividades anteriores".

"La hegemonía informativa de la gráfica ya no es tal, y cae de forma estrepitosa desde fines de los '80 por la llegada del cable, la revolución digital, los salarios de los trabajadores activos y y jubilados y la irrupción de la Covid-19, por último", argumentó.

Un documento firmado por la conducción nacional de la CGT respaldó hoy el reclamo del Sivendia "en relación a la inminente edición de un diario con distribución gratuita" y dijo que ello "atentará directamente contra la fuente de trabajo de miles de canillitas".

"La CGT reclama a los compañeros que llevan adelante la iniciativa que lo hagan sin perjudicar a quienes integran la actividad distribuyendo y vendiendo y se ganan el sustento diario de esa forma. E insta al Gobierno a proteger a los canillitas", afirmó. (Télam)