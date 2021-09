El cotitular de la CGT, Héctor Daer, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el hijo del asesinado exjefe de la central obrera, Aníbal Rucci, y el secretario general del gremio metalúrgico (UOM), Antonio Caló, coincidieron hoy en "la defensa irrestricta del peronismo", reclamaron el voto favorable en las elecciones legislativas de noviembre para respaldar al Gobierno y repudiaron a la oposición política.

En un acto realizado esta mañana en el panteón del osario de la Chacarita que guarda los restos de José Ignacio Rucci, asesinado el 25 de septiembre de 1973 por Montoneros, el funcionario y los dirigentes gremiales resaltaron la necesidad de defender al peronismo, reclamaron el voto societario el 14 de noviembre para respaldar al Gobierno nacional y condenaron a la oposición política porque procura "cercenar los derechos".

Los dirigentes participaron en un acto de homenaje al extitular de la central obrera, el dirigente metalúrgico José Ignacio Rucci, al cumplirse mañana 48 años de su asesinato por aquel grupo armado.

En el homenaje participaron unos 500 delegados metalúrgicos, y se inició con una invocación de un sacerdote, tras lo cual Aníbal Rucci reseñó que su padre había puesto como condición para asumir la titularidad de la CGT que la central obrera trabajase de forma denodada y permanente para lograr "el retorno al país del General Juan Perón".

"No fue un capricho sino una realidad política que había que ejecutar, porque mi padre entendió que si no había una solución gremial no iba a haber solución política", añadió Rucci (h), quien sostuvo que la actual oposición política argentina procura triunfar en las legislativas de noviembre para "terminar con los derechos y conquistas obreras".

Larroque sostuvo que Rucci representa "la tragedia de un país y de un peronismo que en su momento se dividió, lo que fue muy peligroso para ese tiempo y lo es en la actualidad, porque allí aparecen entonces los oscuros y los liberales para destruir el trabajo y la producción y para generar desigualdades".

"Es preciso estar muy atento, porque esas situaciones a veces se presentan como contradicciones y le quitan su esencia al peronismo, que es lo mejor de esta tierra", aseguró el funcionario bonaerense.

Daer reivindicó las palabras del hijo de Rucci y sostuvo que en su momento el movimiento obrero también comprendió que "la salida para el país era política, porque quienes confrontaban con el Gobierno sabían hacia dónde iban, es decir, hacia el cambio estructural de la sociedad, lo que comenzó reduciendo el poder sindical".

"Todo el movimiento obrero comprendió entonces que debía estar junto y procurar la unidad sobre la base del peronismo para conformar un frente que tuviese capacidad de ganar las elecciones y gobernar, lo que posibilitó el triunfo en 2019", señaló Daer.

A su vez, Caló calificó el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT del miércoles último como "un lujo", y exhortó a trabajar y esforzarse para derrotar a "los agoreros que quieren terminar para siempre con las conquistas obreras, como las indemnizaciones por despidos, pero luego también vendrán por el medio aguinaldo y todos los derechos".

El dirigente metalúrgico llamó a trabajar de aquí al 14 de noviembre para remontar los resultados de las PASO del 12 de septiembre y sostuvo la necesidad de "convocar a todos para que voten y no escuchen los cantos de sirena".

Además de Daer, Caló y Larroque, en el acto de homenaje a Rucci participaron los sindicalistas Rodolfo Daer, Domingo Petreca, Enrique Salinas, Emiliano Gallo y Abel Fernández. (Télam)