El Consejo Directivo de la CGT aseguró hoy que "la privatización de lo público y la desaparición del Estado no es el camino" como tampoco lo son "las amenazas a trabajadores", al expresar su "categórico" rechazo a las expresiones de ayer de la diputada nacional electa Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), quien afirmó que, en caso de acceder a la Presidencia, La Libertad Avanza privatizará los medios de comunicación públicos

"Rechazamos categóricamente el comentario de Lemoine sobre la Televisión Pública y su privatización, ya que desconoce y desprecia el rol de los medios públicos en nuestra democracia. Además, nos solidarizamos con la trabajadora ya que la integrante del espacio de Javier Milei tuvo comentarios poco felices en relación a su empleo y la continuidad en el mismo", señaló la central obrera a través de un comunicado.

De esta forma, hizo referencia a lo sucedido ayer en el marco de una cobertura periodística de la TV Pública en la estación ferroviaria de Constitución, cuando, al ser abordada por la cronista, Lemeoine le sugirió que "sea una buena trabajadora" porque en un eventual gobierno de La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, planeaban "privatizar" los medios de comunicación de propiedad estatal.

"La privatización de lo público no es el camino; las amenazas a los trabajadores no son el camino y la desaparición del Estado no es el camino", expresó la CGT a través de un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN Gremio estatal afirmó que fue contundente jornada de concientización por el voto a Massa

En ese marco, agregó que, "en la antesala del balotaje que definirá los destinos de nuestro país a partir del 10 de diciembre, no debemos dejar pasar este tipo de expresiones plagadas de irresponsabilidad y desconocimiento por parte de uno de los dos espacios que desean conducir a la Argentina". (Télam)