La conducción de la Asociación Bancaria (AB), que lidera el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Sergio Palazzo, aseguró hoy con vistas a las PASO del próximo domingo que "el camino está en la fórmula de Unión por la Patria (UXP)" que integran Sergio Massa y Agustín Rossi, y afirmó que la oposición tiene "un proyecto colonial y de sociedad sojuzgada que representan Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza".

"La situación del país es muy difícil y, aunque continúa el avance de la reactivación productiva y la generación de empleo, a millones de familias no le alcanzan los ingresos alimentarios. El actual momento exige el máximo de participación ciudadana para decidir por los candidatos con los que se comparten mayores coincidencias", aseveró.

Un comunicado firmado por Palazzo y el secretario de Prensa del gremio, Claudio Bustelo, en representación del Secretariado General Nacional, sostuvo que hay "un solo proyecto de país soberano y no excluyente, porque el otro es el de una colonia".

"Ese proyecto soberano y no excluyente está representado por UXP. Es el que adopta decisiones sin condiciones y representa la democracia con trabajo, producción, justicia social y seguridad alimentaria para todos", señaló el documento de prensa.

Para el gremio, ese proyecto se basa en el desarrollo del mercado interno para definir una matriz productiva que sustituya importaciones y sea capaz de exportar producción con trabajo argentino agregado, y añadió que también garantiza "las paritarias y la defensa de los derechos laborales, con recuperación de producción y empleo".

La Bancaria aseguró que "el otro no es un proyecto de país sino de colonia, de una sociedad sojuzgada por las finanzas y la deuda, con economía de ajuste y enajenación de los recursos naturales, como el petróleo y el litio, para poder pagarla", y agregó que en ese contexto "los oligopolios imponen los precios por encima de lo razonable, exigen mayores ajustes, reformas laborales degradantes y anular derechos previsionales".

"Sus representantes están en Juntos por el Cambio (JxC) y en La Libertad Avanza, que prometen reformas para obstruir las paritarias, anular convenios colectivos y derechos laborales y garantías constitucionales, con conflictos permanentes y represión", afirmó.

La organización sindical se pronunció por la necesidad de "vivir bien con una economía sustentable, con trabajo para todos, sin exclusiones ni condicionamientos externos y superando conflictos", y aseveró que el gremio "no otorga cheques en blanco, pero no está dispuesto a la resignación, por lo que el camino está en el voto por UXP".

"Este domingo votaremos esa fórmula presidencial y a todos sus candidatos. Y en especial a los bancarios que integran esas listas, como en Tucumán, que lleva al secretario de Administración del gremio, Carlos Cisneros, para diputado nacional", dijo.

Para el sindicato, la democracia debe ser representativa y, la participación para lograr una democracia real, no debe restringirse al voto, aunque aclaró que "la elección de un gobierno implica el acto de sufragar, porque no es lo mismo hacerlo o no o votar en blanco y permitir que otros decidan por nosotros, ya que el resultado afectará a todos".

"De ese voto también depende la elección de los legisladores, quienes tienen que decidir la sanción de las leyes de derechos laborales, las obligaciones en la sociedad, las normas de convivencia, el ordenamiento de la actividad económica, de los recursos para prestar servicios públicos esenciales a los argentinos y la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales", concluyó el documento de la Bancaria. (Télam)