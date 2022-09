Omar Plaini, titular del sindicato de Canillitas y hombre fuerte del grupo que responde a Pablo Moyano, reconoció que "hay bronca, pero el dirigente tiene que saber cuándo enfriar la cabeza" y que "la unidad siempre es superior al conflicto" tras los rumores de que indicaban que el secretario adjunto de Camioneros pretendía abandonar el triunvirato de la CGT. "Cuando conversamos con Pablo Moyano y evaluamos nuestras diferencias, no había motivo de naturaleza tal para que irresponsablemente alguien se fuera de la CGT", agregó Plaini en dialogó con Ari Paluch por el programa radial "El Exprimidor" (AM 550). Plaini fue uno de dirigentes gremiales de la facción cegetista llamada Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona) que ayer se reunió en la sede central de Camioneros en el barrio de Constitución. Tanto él como Mario Manrique (SMATA), al finalizar el encuentro, fueron quienes hablaron con la prensa y dieron a conocer la continuidad de Moyano hijo en la conducción de la CGT. "Hicimos un acuerdo de unidad y sabemos que eso es lo fundamental, más allá de las diferencias y los matices. No vamos a negar esas diferencias pero nunca estuvo por quebrarse la CGT", afirmó al ser entrevistado por la AM 990 durante el programa "Sin relato" de Antonio Fernández Llorente y añadió: "Pablo es un hombre muy inteligente, está ejerciendo un liderazgo fuerte y va a seguir trabajando por la unidad". El dirigente camionero se encuentra enemistado con los otros dos triunviros Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y los sectores que les responden a estos (los "gordos" y el "barrionuevismo", respectivamente), pero tampoco hoy cuenta con el aval del grupo de los "independientes", liderado por Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. Las diferencias por las formas sindicales que arrastran estos dirigentes de perfiles longevos y orgánicos con el pablomoyanismo, cuyo estilo es más beligerante, alcanzó su pico de tensión tras la reunión que los miembros de la "mesa chica" tuvieron con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos. Estuvieron tanto Daer como Acuña, como las tres cabezas de los "independientes", pero no participó Pablo Moyano. "No estuvo invitado a la cena con el Gobierno, que no sé si la organizó el mismo Poder Ejecutivo o un sector de la CGT", mencionó Plaini

Además, destacó el vínculo del sector de Fresimona con dirigentes del gremialismo alternativo, más cercano al kirchnerismo

"Hace muchos años que tenemos unidad de acción con la CTA, más en particular con la de Hugo Yasky, y ojalá algún día podamos unificar", puntualizó.. Respaldo al SUTNA y advertencias a Massa.. Plaini apoyó al Sindicato de los Neumáticos (SUTNA), en medio del duro conflicto con las fabricantes. Además del aumento salarial por las tareas durante los fines de semana, el reclamo incluye el cierre de los porcentajes de las paritarias no solo del 2022 sino también del 2021, lo que hoy ha paralizado totalmente la industria en el país. "En el caso de Neumáticos, no pueden estar el sector empresario con el sindical 35 días para cerrar una paritaria, ahí se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde el Gobierno", manifestó en alusión al accionar del Ministerio de Trabajo, también cuestionado por Pablo Moyano, y dejó clara su postura: "Siempre voy a estar del lado de los trabajadores. Las empresas tienen que ganar un poquito menos, pero nunca pierden". Por último, el referente de Canillitas le envió un recado al ministro de Economía

"Le estamos pidiendo al ministro Sergio Massa que, además de cumplir con ciertos sectores del poder, como los sojeros, también le de respuestas a los trabajadores", apuntó y recordó: "Muchos de nosotros cuestionamos el acuerdo que se hizo con el FMI cuando todavía estaba Martín Guzmán, y él nunca nos contestó cuál era el plan alternativo". MCD/KDV NA