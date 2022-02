La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), que conduce Jorge Frías, ratificó hoy su respaldo a "las posibilidades de desarrollo que representan las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera offshore para Mar del Plata y el país".

La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó ayer la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas marplatenses al hacer lugar a una medida cautelar, la que será apelada por el Gobierno nacional a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación, informaron fuentes oficiales.

Al respecto, el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es "respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada", y se manifestó "convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina".

En un comunicado del gremio y del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (Cesmar), que depende del sindicato y también encabeza Frías, sostuvo que "el avance de esa tarea en el mar argentino generará empleo de mano de obra de forma intensiva, el desarrollo de numerosas actividades conexas para la industria y la posibilidad de que el país logre la autosustentabilidad en materia petrolífera".

"Ello representa demasiado para la industria nacional, que incluye a la pesca industrial", afirmó el dirigente, quien sin embargo reclamó "el mejoramiento de la información proporcionada hasta ahora y datos sólidos y confiables para garantizar el desarrollo sostenible de la exploración sísmica", aseguró en el comunicado.

Frías, integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (/CATT), consideró que la suspensión judicial de la ejecución del proyecto de exploración sísmica "no es el camino adecuado para lograr el desarrollo de la exploración hidrocarburífera en el mar argentino con seguridad medioambiental".

"Los cuestionamientos que subsisten respecto de ese tema deben resolverse en el ámbito de las autoridades estatales competentes y con la participación de todos los actores, como reclaman el gremio y el Cesmar y lo ratifican", puntualizó el dirigente. (Télam)