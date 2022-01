El personal de la línea C de subterráneos agrupado en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) paralizó hoy las tareas entre las 14 y las 16 ante "la sanción inconsulta e irregular de la empresa Emova a un conductor" y advirtió que, de no haber soluciones, una asamblea decidirá mañana nuevas medidas.

El secretario de Prensa del gremio, Enrique Rositto, explicó esta tarde a Télam que a las 14.30 de mañana se reunirán sindicalistas y empresarios en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, aunque advirtió que de no haber soluciones una asamblea general de trabajadores determinará "los pasos a seguir".

"La empresa sancionó y suspendió de forma unilateral a un empleado de la línea fundamentando violaciones operativas, y le redujo la categoría de conductor a guarda, por lo que produjo la modificación de sus funciones", dijo Rositto a Télam.

El dirigente del gremio que conduce Roberto Pianelli añadió que "el sindicato no cuestiona la posibilidad de que el trabajador haya cometido alguna falta en la realización de sus tareas sino la ausencia total de diálogo con los delegados y dirigentes de la organización de forma previa a la adopción de sanciones".

La empresa Emova Movilidad S.A decidió anoche sancionar, suspender y reubicar a un conductor de la línea C de subterráneos, por lo que el gremio determinó un inmediato paro de actividades entre las 14 y las 16 de hoy en reclamo de "respuestas y la revisión patronal de la medida adoptada sin ningún tipo de diálogo previo".

"No hubo ninguna comunicación ni instancia de diálogo previo con los delegados de tráfico de la línea C", expresó Rositto, quien detalló que "no es la primera vez que suceden estos hechos, que además implicó el cambio de categoría del empleado".

Claudio Dellacarbonara, diputado del PTS-FIT e integrante de la conducción del gremio, aseveró hoy que desde "el cambio de denominación de Metrovías la empresa solo profundizó una política antiobrera y antisindical, en un permanente intento por avanzar sobre las condiciones de trabajo y los derechos del personal del subte".

"Lo que sucede con los trabajadores de la línea C es un reflejo de la actitud antiobrera de Emova, que procura desconocer el convenio colectivo laboral mediante una sanción irregular e inconsulta", dijo Dellacarbonara a esta agencia, y denunció "la falta de inversión, mantenimiento y de interés para ofrecer mejores condiciones a los trabajadores del subte y a los usuarios que lo utilizan a diario".

Emova Movilidad S.A. fundamentó en un comunicado la sanción aplicada en el hecho de que luego de "un año el chofer incurrió en varios incumplimientos y fallas operativas".

La firma calificó como "irracional" el reclamo gremial que paralizó hoy dos horas la línea C e informó en el documento que "la reubicación del trabajador fue dispuesta como medida precautoria, que no representa ningún cambio de las actuales condiciones laborales como el horario, el lugar de tareas o el salario que percibe".

La compañía realizó hoy "una denuncia ante las autoridades laborales" y reclamó su inmediata intervención para que el paro sea declarado "ilegal", por lo que Trabajo de la ciudad convocó a las partes mañana en Bartolomé Mitre al 500. (Télam)