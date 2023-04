El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) aseguró hoy que existe "malestar" en el personal de la flota pesquera por la continuidad de la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, y advirtió que la actividad podría ser en breve "paralizada".

Jorge Maldonado, coordinador nacional de Políticas Pesqueras del sindicato, y Daniel Flores, delegado gremial en Mar del Plata, afirmaron en un comunicado que Ganancias "tiene en vilo a la actividad pesquera", en especial luego del "fracaso de varias negociaciones y el acercamiento propuesto por la Subsecretaría de Pesca de la Nación".

"En breve podría paralizarse la flota pesquera. El Siconara plantea el tema de Ganancias desde que su conducción asumió, ya que cada vez absorbe más el salario. La expectativa era ser escuchado y que un porcentaje de la producción quedase exento del tributo, pero solo se señaló que 'se analizarán los recibos de sueldo'", expresó Maldonado en declaraciones formuladas hoy a Radio Mar del Plata y en un posterior comunicado.

Para el dirigente, los trabajadores ya "no aguantan más esa retención"; explicó que "un tripulante que navega percibe de forma íntegra el primer viaje; el segundo lo cobra ya a un 60% y, el tercero, directamente se lo lleva Ganancias", y agregó que "la producción no se realiza en el continente sino en el medio del mar, sin francos o sábados o domingos".

MIRÁ TAMBIÉN Salud, Seguridad y Educación pública protestan por mejores salarios en Río Negro

El gremio es conducido por Armando Alessi e integra la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra); la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Federación Internacional de Trabajadores del sector (ITF).

"El sindicato no reclama no abonar Ganancias sino que una parte de la producción quede exenta para que los trabajadores tengan un respiro", dijo Maldonado, en tanto Flores sostuvo al portal Pescare que "los gremios no desean que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tenga que dictar una norma especial para los embarcados".

"Ya no hay más margen. De no modificarse esta realidad habrá medidas. Una de las disyuntivas es cómo calcular la hora base. Se requiere un alivio, como en su momento lo obtuvieron los aceiteros, mecánicos, bancarios y camioneros de larga distancia", explicó.

Flores detalló que, además del Siconara, se plegarán a una posible medida de fuerza los sindicatos de capitanes de ultramar y del Centro de Oficiales, el SOMU y los maquinistas.

MIRÁ TAMBIÉN Trabajadores de la salud pública inician quinto mes de protestas por salarios en Córdoba

"Hay empresas de primer nivel que pagan todo en blanco y tienen todo en regla, pero la gente no quiere trabajar en ellas por los descuentos. El sistema solo genera confort fuera de convenio, lo que debería ser penalizado", concluyó el delegado marplatense.

(Télam)