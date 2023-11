La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que conduce Héctor Laplace, informó hoy que no hubo acuerdo paritario con la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland en la cartera laboral, por lo que ratificó "la continuidad de las protestas" en la actividad.

Luego de nuevas reuniones en Trabajo y el fracaso del diálogo, el gremio indicó en un comunicado que los operarios de las cementeras aún "no recibieron un aumento salarial", por lo que "no habrá obligatoriedad de realizar horas extraordinarias ni de trabajar el feriado del lunes próximo si no se presta tareas en turnos rotativos continuos".

En otro orden, confirmó que la AOMA participará el 23 de este mes en el “Primer Simposio de Inteligencia Artificial y su aplicación en la Industria Minera”, a realizarse en el auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta.

El encuentro fue organizado por "Prensa GeoMinera,11 Diario y la agencia Ilusionideas", y expondrán, entre otros, Laplace; el exrector de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Luis Alcaide; el docente de la Universidad Católica de Salta Pablo Rovarini, y el director de Recursos Humanos de Eramine Sudamérica, Ricardo Rodríguez.

(Télam)