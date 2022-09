La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), que hoy inició un paro por 72 horas en rechazo de la oferta salarial, realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo para solicitar que el Gobierno provincial se abstenga de realizar descuentos de haberes por las medidas de fuerza efectuadas en agosto, dijeron voceros gremiales.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, adelantó además que la organización le solicitará una mediación en el conflicto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, porque "hubo una paritaria nacional con referencias que son superiores a las de la provincia".

En declaraciones realizadas en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, Alonso dijo que el acatamiento del paro "es prácticamente total" e informó que la presentación es para que el Gobierno "se abstenga de realizar cualquier tipo de descuentos sobre los haberes de los trabajadores de la educación”.

Para el dirigente, la voluntad de descontar los días "atenta contra la libertad sindical; es una definición arbitraria de un Gobierno que es responsable del conflicto que estamos llevando adelante e implica una práctica desleal”.

"La resolución de este conflicto es una nueva propuesta paritaria que implique mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores", dijo Alonso, quien opinó que “la solución nunca va a ser la amenaza, el descuento, una circular invitando a los trabajadores a ir a las escuelas a trabajar”.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó ayer que el Gobierno descontará los días de paro luego de que Amsafé rechazó la oferta salarial del 77% de aumento en el año, a diferencia del resto de los sindicatos, y anunció dos nuevos paros por 72 horas, el primero de los cuales se inició hoy.

La decisión de la asamblea de trabajadores dejó al gremio en soledad respecto de lo ofrecido por el Gobierno, ya que todos los sectores aceptaron el 31% de aumento en la revisión de este mes, que sumado al 46% otorgado en marzo elevará los salarios en un 77% en todo el año.

El funcionario añadió que "no se pueden adoptar represalias por los días de huelga, pero el día no trabajado no se liquida", en referencia a los 11 días de paro de agosto, que según estimaciones oficiales representa unos 30 mil pesos por trabajador.

El acuerdo del Gobierno con el resto de los sindicatos es de 31% de aumento que, sumado al de marzo, llega al 77% en el año, con un 20% en septiembre (en el anterior entendimiento era del 8%), más un 7% en octubre, un 7% en noviembre y un 5% en diciembre. (Télam)