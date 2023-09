El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) y sus filiales nacionales decidieron hoy en varias reuniones realizadas en todo el país defender a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ante "cualquier intento de un nuevo gobierno de reducir o eliminar su rol central en las rutas", y rechazaron las propuestas de "los candidatos de derecha".

Un comunicado firmado por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, denunció que "los candidatos de la derecha para las elecciones de octubre próximo quieren reducir las funciones que cumple el Estado", por lo que advirtió que el sindicato estará "en cada ruta sacando las maquinarias y movilizando a los trabajadores en defensa del organismo".

La dirigente gremial agregó que "el rol de Vialidad Nacional es central en todo el país", y destacó que esos espacios políticos ya procuraron convertir al organismo en "un ente residual y privatizar sus funciones, pero no pudieron y ahora tampoco podrán", aseveró.

Aleñá, cuyo gremio está adherido a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y a la Federación Internacional de trabajadores del sector (ITF), reivindicó lo realizado para evitar que "el organismo se convirtiese en un ente residual por el decreto 802/01 de la Alianza, cuando Domingo Cavallo y Carlos Bastos, entonces ministros de Economía y Obras Públicas, pretendieron hacerlo desaparecer", reseñó.

"A partir de 2016 el gremio resistió los despidos sin causa de trabajadores -hoy todos reincorporados-; el cierre del primer Distrito Buenos Aires y de las Escuelas Técnicas y las políticas de desguace y los negociados de la Participación Público Privada (PPP)", dijo.

Ese último hecho valió el procesamiento del exministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, a partir de las denuncias penales que impulsó Aleñá contra su gestión y la de Javier Iguacel, administrador del organismo, señaló la dirigente en el documento.

"No se permitirá un retroceso de años sino que los trabajadores defenderán lo logrado, impulsarán una propuesta propia para un organismo al servicio del país y no avalarán su destrucción para beneficio de pocos. La oposición no tiene idea de lo que dice y solo estudia un libreto para engañar a la sociedad", puntualizó la dirigente sindical.

Aleñá afirmó que de no haber existido Vialidad Nacional muchos pueblos del país habrían "desaparecido del mapa y los políticos se dedicarían solo a las rutas rentables". (Télam)