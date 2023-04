La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) aseguró hoy que el Impuesto a las Ganancias debe aplicarse en forma exclusiva sobre "el salario básico de convenio, lo que permitiría excluir a la producción".

El gremio que conduce Jorge Frías sostuvo que sus asesores contables y legales analizan el decreto oficial por el cual la Asociación Bancaria (AB) que lidera el diputado nacional Sergio Palazzo obtuvo "una reducción de ese gravamen, por lo que los pescadores irán por similar objetivo", aseveró.

Frías explicó que esa posibilidad otorgaría "una respuesta parcial a los reclamos" del sindicato; ratificó que la excepción lograda por los bancarios abre "expectativas" para otros gremios y enfatizó que la entidad trabaja con la cartera de Trabajo, que conduce Raquel Olmos, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el espinoso tema.

"En diciembre se planteó claramente que el tratamiento del tema por parte del Congreso o un decreto presidencial podría modificar la cuarta categoría para ofrecer de forma parcial una respuesta al reclamo. Nadie se niega a realizar un aporte desde su salario sino que el gravamen se aplique solo sobre los básicos del convenio colectivo", explicó el dirigente en un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN Se aplican mejoras salariales para la policía de Río Negro

Frías detalló además que de esa manera se aplicaría "un porcentual de aporte que valga a lo que paga la mayoría, ya que ahora se está por arriba de la media", y expresó que la actividad pesquera es motivada por "la rentabilidad de producir, pero si de esa rentabilidad el 35% se lo queda finalmente el Estado por el impuesto no hay voluntad de hacerlo".

"El salario no es ganancia. La actividad de la pesca, a partir del esfuerzo de la producción, abona uno de los más elevados salarios del país. Cada vez que los gremios lograban subir el mínimo no imponible el sector no era afectado. Es preciso ofrecer una respuesta política, porque el transporte nunca es alcanzado por esos beneficios", añadió.

Frías sostuvo que hay "una reunión aún pendiente con el ministro de Economía, Sergio Massa, para poder obtener algo a través del diálogo", y reseñó que Ganancias "no nació para ser aplicada sobre los salarios de los trabajadores sino a los pícaros empresarios que armaban directorios con grandes sueldos para evadir el tributo".

"Lo único que genera Ganancias es evasión fiscal, lo que es contrario a la necesidad de recaudar. Cuanto más se 'negrea' el salario menos se recauda por ese impuesto", afirmó.

MIRÁ TAMBIÉN Docentes y trabajadores de la salud pública de Río Negro van al paro por reclamos salariales

(Télam)