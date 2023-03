El titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), Jorge Frías, analizó con el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, la necesidad de corregir algunos aspectos de la cuotificación de las capturas, y dijo que "los empresarios y aspectos biológicos dejaron a la estiba marplatense sin pescado para descargar".

En el encuentro también participaron dirigentes de la Federación de Trabajadores del Mar Argentino (Fetramar), entre ellos Pablo Trueba (Sindicato Marítimo de Pescadores), y Carlos Mezzamico (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Mar del Plata).

"La escasez de desembarcos en el puerto marplatense fue el disparador del reclamo de apertura a la pesca de langostino, que se elevó al Consejo Federal Pesquero (CFP). La situación provoca la falta de trabajo en el lugar", sostuvo Frías en un comunicado.

El dirigente solicitó "trabajo", explicó que "la temporada de calamar no ofrece los mejores resultados" y dijo que ingresaron buques que "no tienen sus bodegas repletas".

MIRÁ TAMBIÉN La UOM y la Adimra acordaron el reintegro de gastos de guardería y/o salas maternales

Frías planteó ante el funcionario nacional la necesidad de discutir la renovación de las cuotas individuales transferibles de captura (CITC), ya que hay buques amarrados en lugar de capturar otras especies, en particular la merluza.

"Es preciso renovar la cuota y determinar condiciones para sostener con equilibrio la explotación del recurso pesquero, considerando también el humano", señaló el dirigente.

El sindicalista sostuvo también la necesidad de analizar los aportes y contribuciones que los empresarios realizan sobre las retenciones de los salarios, aunque "no lo efectivizan", lo que se relaciona con los aportes sindical, de obra social y de jubilación, afirmó.

Frías advirtió que esos aportes y contribuciones "no son depositados en tiempo y forma, lo que obliga a los gremios a implementar inspecciones para el control, todo lo cual perjudica a la obra social, que debe recurrir a los fondos del sindicato", por lo que requirió que "el régimen de asignación de la cuota lo exija".

"La reglamentación debe ser acorde para que la industria se desarrolle, y también ecuánime. El negocio no puede ser solo para los empresarios. Los trabajadores necesitan trabajar. No es correcto que no pesquen merluza porque los patrones administran el período de captura según sus conveniencias económicas. De ser así habrá que discutir las condiciones laborales y otras pautas convencionales. Hay que trabajar todo el año", dijo.

(Télam)