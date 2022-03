La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), que lidera Jorge Frías, aseguró hoy que los trabajadores de la actividad "merecen una educación normal y libre de doctrinas y pensamientos militares", que incorpore "las necesidades de formación y capacitación" y que pertenezca a "la órbita civil".

"Los capitanes y oficiales de pesca son ciudadanos dedicados a esa actividad industrial. Realizan una de las tareas más peligrosas del mundo, según la catalogó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en nada condice con la formación que ofrecen las doctrinas y pensamientos militares", aseguró.

Frías adelantó que el gremio y el Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (Cesmar) trabajarán de forma conjunta para que "la formación y capacitación de los capitanes y oficiales de la pesca pasen de manera definitiva a la órbita civil".

"Luego de años de trabajo conjunto y coordinado con la Escuela Nacional de Pesca, es necesario señalar que la Armada no está interesada en formar a los pescadores y no quiere ni puede ofrecer la debida capacitación ante la falta de un buque-escuela, por lo que es imposible cumplir con el convenio internacional STCW-F 95, ya que no está preparada para formar y capacitar civiles", añadió.

Frías, integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), remarcó también que la Armada tiene como objetivo "la defensa de la Patria y, el Cesmar, la educación, capacitación y formación de los pescadores".

La Armada forma a los capitanes de pesca por decreto ley 22.392 del expresidente de facto Jorge Videla, pero esos trabajadores tienen derecho de recibir "una educación normal para su profesionalización en el Ministerio de Educación de la Nación y no bajo doctrinas, pensamientos y formación militares, como la vigente obligatoriedad de usar uniforme militarizado para asistir a clase", explicó Frías.

"Los pescadores no son militares. Ejercen como trabajadores la soberanía sobre el mar y también supieron disponer de la vida por defender a las Islas Malvinas, como lo hizo la heroica tripulación del emblemático B/P Narwal", concluyó el sindicalista. (Télam)