El titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez (h), celebró hoy "la aprobación de la reducción a una mínima expresión del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría", y afirmó que "el salario no es una renta y jamás debió ser objeto de semejante confiscación tributaria".

El Senado convirtió en ley el proyecto de modificación y eliminación de Ganancias para la cuarta categoría de los ingresos, que ya tenía media sanción de la Cámara baja.

Estévez (h), secretario nacional de Finanzas de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, aseguró que "es claro que el Gobierno adoptó una medida que todos prometieron y no cumplieron", y reseñó que el sindicato que encabeza de forma oportuna presentó en el Congreso "un proyecto que reduce el impacto fiscal a cero".

"En el próximo período presidencial podrá ser sancionado sin ningún tipo de inconveniente la eliminación de Ganancias, pero sin necesidad de reducir los ingresos tributarios", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN ATE apoyó aprobación de Ganancias y dijo que la reforma fue una de las más significativas en años

El sindicalista concluyó que "lo importante es que ganó la gente, porque algunos afirmaron que no habría quórum, que no iba a salir, que no se podía eliminar Ganancias, pero se equivocaron y, los legisladores que sostuvieron el tributo, defraudaron a sus votantes".

"En el futuro podrán realizarse las correcciones que sean necesarias, pero lo cierto es que el movimiento obrero no quiere nunca más Ganancias sobre los salarios", concluyó.

La organización participó en el acto de festejo convocado frente al Congreso por la CGT por la eliminación del tributo, que junto con otras iniciativas fue elevado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa. (Télam)