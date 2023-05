El titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), Jorge Frías, aseguró hoy que "Ganancias, el dólar pesca, las capturas por debajo de lo esperado y las denuncias ambientalistas por residuos plásticos son los temas candentes en la actividad', y reclamó entender a la industria "como un todo y no de forma individual".

"Se exporta un recurso capturado en un hábitat natural y salvaje como el mar. Pero las cosas no están bien. Está fracasando la temporada. En toneladas, las capturas de calamar fueron muy escasas y, el langostino en aguas nacionales, tampoco ofrece los resultados esperados para las flotas de altura y congeladora", puntualizó Frías en un documento.

El sindicalista sostuvo que durante los años de bonanza "no se tomaron previsiones para los tiempos flacos", lo que "será compensado para las empresas a partir del otorgamiento de un valor diferente para las economías regionales, con lo que harán su negocio", por lo que reclamó idénticos beneficios para los capitanes y oficiales, cuyos convenios colectivos laborales y los salarios están relacionados con el valor dólar oficial, sostuvo el dirigente.

"La flota está afuera aunque se pesque poco, porque ese escaso rinde halla un equilibrio en el valor de comercialización. Si el dólar pesca se toma a 300 pesos, los salarios serán más afectados por el Impuesto a las Ganancias. Ese tributo representa el fracaso de todos los políticos desde el regreso de la democracia", puntualizó el dirigente gremial.

MIRÁ TAMBIÉN Trabajadores viales de Jujuy inician paro por la falta de respuestas del Gobierno provincial

También sostuvo que Ganancias "no debe ser aplicado a los trabajadores, y menos en la actividad pesquera, que genera producción a destajo", y explicó que "el 35% del esfuerzo del trabajador se paga en un tributo que no corresponde, y nadie se hace cargo".

"Un hecho muy grave es la evasión fiscal salarial. Hay empresarios con mala fe que compiten con pares que no tienen el mismo comportamiento y negrean hasta un 70% por ciento del haber. La aplicación de Ganancias no tiene sentido porque no termina recaudándose ante la evasión del ingreso. Esto afecta a la obra social", concluyó. (Télam)