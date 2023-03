El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, aseguró hoy que los delegados paritarios del gremio irán mañana al encuentro del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que convocó el Ministerio de Trabajo, a exigir "medidas concretas que cambien el rumbo económico ante la desesperante situación".

El dirigente, también titular nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), sostuvo en un comunicado que el gremio exigirá cambios radicales en el encuentro de mañana en Trabajo ante "los nuevos indicadores inflacionarios".

El Gobierno convocó para las 16 de mañana a un nuevo encuentro entre sindicalistas y empresarios para aumentar otra vez el monto del ingreso mínimo, vital y móvil.

"Entre la especulación y la impudicia de los empresarios y la impotencia y complicidad de la política económica la situación es insostenible. El plan del Fondo Monetario Internacional (FMI) es inflacionario, y no hay posibilidad alguna de detener la escalada si no se modifica el plan económico, si no abandonan aquellas imposiciones y si no se adopta una actitud más firme ante los formadores de precios", puntualizó el dirigente.

Godoy añadió que esos formadores de precios son "un puñado de firmas transnacionales que se llevan las ganancias extraordinarias, mientras el pueblo sufre esta situación".

La ATE inició el 7 de marzo último un plan de lucha en reclamo de un aumento de emergencia, la reapertura y el mantenimiento de las discusiones paritarias y un incremento salarial para los sectores de trabajadores que no tengan beneficios convencionales, dijo.

"El aumento de emergencia es una necesidad total. La ATE concurrirá mañana a la reunión del Consejo del Salario en estado de movilización en demanda de medidas más concretas que modifiquen el actual rumbo, ya que la situación en términos sociales y económicos ya alcanzó un punto cada vez más desesperante para el pueblo", concluyó.

En el encuentro de mañana, que monitoreará la ministra de Trabajo Raquel Olmos, participarán también las cámaras patronales, la CTA Yasky y los dirigentes de la CGT.

(Télam)