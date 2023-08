Funcionarios de la cartera laboral y sindicalistas estatales no acordaron hoy una mejora salarial en el Ministerio de Trabajo, en el contexto de la reapertura de la paritaria, y convinieron un cuarto intermedio hasta la semana que comenzará el lunes 11 de septiembre próximo, con fecha y horario aún a definir, informó la ATE.

La delegación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue encabezada por la fórmula nacional vencedora en los comicios de renovación de autoridades del 9 de agosto, que integran Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, y reclamó que la suma fija de 60 mil pesos "se transforme en un refuerzo y que se eliminen los topes".

"La suma fija de 60 mil pesos anunciada por el Gobierno en dos cuotas de 30 mil pesos para septiembre y octubre debe transformarse en un refuerzo y es preciso eliminar el tope para su cobro. La propuesta del ministro de Economía Sergio Massa tiene que ser corregida porque excluye a la mitad de los estatales", sostuvo Aguiar.

Un documento firmado por el dirigente rionegrino añadió que al no tener carácter permanente, esa suma fija "no debe ser absorbida por la paritaria", y enfatizó que "los anuncios económicos no fueron los esperados, porque el Gobierno debe demostrar de forma rápida reacción y proponer medidas para recuperar el ingreso".

El encuentro paritario de este mediodía entre sindicalistas y funcionarios nacionales se realizó en la dependencia ministerial de la Avenida Callao al 100.

"La ATE ratificó hoy la insuficiencia de los anuncios y sostuvo que la suma fija debe transformarse en un refuerzo antiinflacionario. Tal como se plantearon los topes, más de la mitad de la administración pública no lo cobrará", puntualizó Aguiar.

En la reunión participaron el responsable de Negociación Colectiva de la ATE, Flavio Vergara, y la asesora legal Mariana Amartino, y también participaron dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que lidera Andrés Rodríguez y, por el Gobierno, lo hizo la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.

El último encuentro paritario se realizó a fines de mayo e inició el ciclo convencional de este año y, en ese momento, se acordó -con el rechazo de la ATE- un incremento de 7% para junio, otro 11% en julio y un 12% en agosto, pero al convenirse que fuese acumulativo el aumento salarial total alcanzó el 33%, concluyó Aguiar. (Télam)