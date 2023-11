Sindicatos de trabajadores estatales de Jujuy, nucleados en la Intergremial, iniciaron hoy una medida de protesta por 48 horas ante "la falta de una propuesta real y concreta" por parte del gobierno de Gerardo Morales en las reuniones paritarias que se encuentran en curso, y denunciaron que el sector padece "desde hace cuatro meses un congelamiento salarial".

Las medidas de fuerza comenzaron hoy con “ruidazos” y “cartelazos” en instituciones educativas y distintas reparticiones públicas de la provincia, mientras que para mañana está previsto un paro de 24 horas con movilización en la ciudad capital, una medida de fuerza que fue ratificada durante una conferencia de prensa.

En la protesta participaron los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc) y la Asociación de Profesionales Universitarios (Apuap).

También se movilizaron el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Jujuy (Adiunju), entre otras organizaciones.

“El reclamo específico es una recomposición salarial acorde a que los sueldos se han desaventajado todo este tiempo por la alta inflación”, expresó Silvia Vélez, secretaria general de Adep, al dar detalles del inicio de la jornada de protesta de 48 horas, con expresiones de reclamo centradas principalmente en establecimientos educativos de la provincia.

“La huelga es el único mecanismo que hemos encontrado para hacer escuchar nuestro reclamo. Hemos agotado absolutamente todas las instancias. Se convocó a gremios, pero no hubo ofrecimiento”, agregó, en tanto, la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, al argumentar el motivo por el cual reiniciaron medidas de fuerzas.

Sobre la situación inflacionaria, la secretaria general de Apoc, Susana Ustarez, acotó que en “Jujuy viene siendo un 2 ó 3% más que a nivel regional y nacional, lo cual deja en claro que la inflación no es un proceso nacional solamente”, marco en el que exigió que el “Ejecutivo local debe tomar medidas acordes” en el “control de los precios, por ejemplo.

Respecto a las paritarias, Ustarez criticó que, a la par, desde el Ejecutivo jujeño se desliza “que tienen problemas para pagar los sueldos”, contrario al discurso en campaña para las elecciones provinciales de mayo, en la que resultó electo gobernador el actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir.

“No nos explicamos, ni ellos nos informan, cómo de ser una provincia con superávit y el ‘norte a seguir’ a la hora de la campaña electoral, pasamos a ser una provincia con dificultades para pagar los sueldos”, ponderó la dirigente al respecto.

Por otro lado, el secretario general del Seom, Sebastián López, volvió sobre el reclamo para que extienda “una propuesta real y concreta” de aumento salarial, recordó que ya van “cuatro meses de congelamiento” de los sueldos, y advirtió que creen que “se quieren cerrar las paritarias hasta el año que viene, intentando conformar con un bono de fin de año, pero esa no es la solución”.

“Plata hay. El gobierno provincial no puede esconder los números de la coparticipación porque los publica Nación y ha sido superior al 130% interanual. Es decir que lo que falta es decisión política. No vamos a parar hasta que haya una recomposición genuina, porque la situación no da para más”, instó, en la misma línea, José Cosentini, de Apuap. (Télam)