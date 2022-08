Trabajadores del sector Salud de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén se movilizaron hoy por las calles céntricas de esa capital, en el marco del segundo día de un paro por 48 horas para exigir al Gobierno provincial "el cese de las acciones de violencia y persecución, el avance en la paritaria y respeto a los acuerdos firmados".

"Los compañeros y compañeras de salud reclaman el pago de la promoción horizontal adeudada; avances concretos en la discusión del CCT de salud, la restitución de las pruebas piloto de la jornada de 6 horas, la solución de los problemas edilicios en los hospitales y el cese del maltrato y persecución por parte de distintas direcciones", señaló el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, en un acto frente a Casa de Gobierno.

El dirigente gremial también indicó que "tampoco está habiendo respuesta en Desarrollo Social, donde venimos con retraso en la incorporación de los trabajadores eventuales a la planta, mientras que en Educación la convocatoria a paritaria sigue demorada hace más de dos meses".

Para finalizar, Quintriqueo advirtió que "parece que todos los funcionarios no quieren dar respuesta y si no hay respuesta en la próxima semana no van a haber hospitales, no van a haber escuelas, ni trabajo en Desarrollo Social", y manifestó que "lo que están buscando es que todos los conflictos terminen en un gran conflicto en esta provincia".

La movilización partió a las 11 desde el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén y recorrió las principales calles de la capital provincial, para luego finalizar con un acto frente a las puertas de la Casa de Gobierno. (Télam)