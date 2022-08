Los trabajadores estatales de Santa Fe confirmaron la continuidad de su plan de lucha en reclamo del adelantamiento de paritarias con un paro por 48 horas que se iniciará el miércoles, por lo que el sector se sumó a los docentes y a los profesionales de la Salud, informaron hoy voceros gremiales.

El Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicó que el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de las guardias mínimas.

"La medida se toma en virtud a la falta de respuestas del Poder Ejecutivo a la exigencia de ATE de que se adelanten los tramos del aumento salarial previstos para agosto y septiembre", informó el gremio.

En el caso de los docentes, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) repetirá un paro por 48 horas entre el miércoles y el jueves, al igual que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

Más dura es la postura de la Unión Docentes Argentinos (UDA), que inició su plan con dos paros por 72 horas, el segundo de los cuales se cumplirá entre el miércoles y el viernes de esta semana.

En cuanto a los trabajadores de la salud, volverán al paro tanto los afiliados a la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) como al Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), en ambos casos por 48 horas.

Los gremios reclaman que se adelante la revisión paritaria prevista para septiembre del acuerdo que en marzo pasado llegó a un aumento salarial del 46%, dividido en un 22% en marzo y tres tramos de 8%, cada uno en mayo, agosto y septiembre.

Tras confirmarse la segunda semana de paros, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, dijo que la administración provincial no está analizando el descuento de los días no trabajados, pero se mantuvo en su postura de no adelantar tramos de aumento ni convocar a los gremios antes de septiembre.

"Vamos a convocar a los gremios. Tenemos pautada una revisión del acuerdo en septiembre con cada uno de los gremios de la administración para ver la evolución inflacionaria", indicó el ministro.

Pusineri dijo que el Gobierno "es respetuoso de las acciones de los gremios" pero ratificó que "la responsabilidad de la provincia es cumplir con lo pactado, que es llevar adelante los dos incrementos salariales, uno en agosto y el otro en septiembre, y producir la rediscusión salarial que sin dudas va a ser hacia arriba, en el mes de septiembre". (Télam)