Trabajadores de Canal 9, nucleados en el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) realizaban hoy un cese de actividades por dos horas y se concentraron en la puerta del canal, en rechazo al "despido persecutorio, discriminatorio y antisindical" de un trabajador en el marco de las negociaciones paritarias con Telearte, según denunció el gremio.

El cese de tareas se realizaba entre las 13 y las 15 con "una concentración en la puerta del canal con compañeros y compañeras del gremio y de otros canales manifestándose en repudio al despido persecutorio, discriminatorio y antisindical del compañero Daniel Holzer", informaron a Télam desde el Satsaid.

"El despido se dio en el marco de la negociación paritaria que el gremio lleva adelante con la empresa Telearte", indicaron las fuentes sindicales.

"Los compañeros de Canal 9 no podemos ser indiferentes, por la política de persecución laboral que estamos sufriendo en el canal. Hoy es Daniel. Si no reaccionamos, mañana podemos ser todos. No podemos dar una señal de que pueden perseguirnos, hacernos firmar sumarios, amenazarnos, apretarnos y echarnos", concluyeron las fuentes. (Télam)