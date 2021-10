El Gobierno de Santa Fe ratificó hoy la oferta de aumento salarial al sector de los docentes públicos, de un 17% adicional que eleva la suba en un año al 52%, y anticipó que no convocará a nuevas reuniones mientras se lleven adelante paros de actividades.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, pidió que la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) levante la medida de fuerza por 48 horas prevista para la semana próxima, que se suma al paro realizado ayer.

"Ratificamos la propuesta y todo lo que venimos diciendo desde el comienzo de las negociaciones. Que levanten la medida de fuerza y los convocamos. No es razonable que con un paro en el medio podamos convocarlos", señaló Pusineri a la radio Aire de Santa Fe.

El Gobierno ratificó la oferta que ya aceptaron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), de un 17% en tres tramos, que se suma al 35% acordado en marzo pasado.

"Tenemos la mejor propuesta salarial de Argentina y cumplimos con lo que nos comprometimos al comienzo del año, revisar el acuerdo en octubre y que el salario supere a la inflación", añadió Pusineri.

Además, el funcionario reiteró que con Amsafé "el problema no es salarial, sino político interno" y se preguntó "¿cómo se explica entonces que la propuesta que se construyó en una mesa de diálogo, que supere las expectativas (del gremio) y después pierda en la asamblea?".

Pusineri dijo que los gremios que no acepten la propuesta no recibirán el aumento previsto para octubre y a los docentes se les descontarán los días no trabajados. (Télam)