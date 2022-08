El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, instó hoy a los sindicatos estatales a que "revisen las medidas de fuerza" que llevan adelante y las previstas para la semana próxima y no descartó descontar los días de huelga.

Los sindicatos estatales ATE y UPCN, los profesionales de la salud nucleados en Siprus y los docentes públicos y privados cumplen hoy una jornada de paro en reclamo de la reapertura de paritarias e incremento de sueldos.

Los docentes, además, resolvieron ayer en una asamblea provincial parar tres días la semana próxima y la siguiente.

El Gobierno de Santa Fe convocó hoy a las representaciones gremiales a discusiones paritarias a partir del 1 de septiembre próximo.

"El planteo que se hacía es el de reapertura de paritaria y los estamos convocando", dijo el ministro de Trabajo santafesino en ese contexto.

Pusineri precisó que "el 1 de septiembre se llevará adelante el encuentro con los que representan a la administración central, esto es UPCN y ATE", mientras que "el 2 con los sindicatos del sector docente y el día 5 con el sector de profesionales de la salud".

El titular de la cartera laboral dijo que "de esta forma entendemos que estamos ratificando lo convenido oportunamente y en el marco de la ley paritaria se atienden los reclamos que se fueron llevando adelante por cada uno de ellos, consistentes en la reapertura del diálogo paritario".

"Y por tal motivo estamos instando a que no se lleven adelante nuevas medidas de fuerza o, en su caso, se revisen las dispuestas", expresó en esa línea.

Los sindicatos estatales y docentes reclaman un adelanto de la reapertura de la discusión paritaria, prevista originalmente para septiembre.

El gobierno de Omar Perotti dijo que cumpliría lo acordado en marzo pasado y que las negociaciones comenzarán recién en septiembre, lo que motivó las medidas de fuerza.

Pusineri afirmó que "el derecho de huelga es un derecho garantizado constitucionalmente, esto implica que no se pueden adoptar represalias por llevar adelante la huelga".

Pero aclaró que "distinta es la situación respecto de los días no trabajados, porque allí la no liquidación corresponde a que en determinado día no se prestó el servicio". (Télam)