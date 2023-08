El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de Jujuy (Cedems) ratificó hoy su reclamo por el "reintegro total" de haberes descontados en el sector por días de huelga, al rechazar "nueva arbitrariedad" del Gobierno local, de avanzar en reliquidar sueldos pero solo para aplicar fraccionados los descuentos.

"No estamos pidiendo el descuento en cuotas, estamos exigiendo que no haya", señaló Mercedes Sosa, secretaria general de Cedems, y sostuvo que tras reclamos que presentaron aparecieron ayer acreditaciones en las cuentas, por una nueva decisión de "debitarse en tres partes los montos a descontar".

Al brindar un informe ante la prensa local, Sosa detalló que la proporción que había sido retenida superaba "el 20% de los salarios, alcanzando en algunos casos el 50 y el 80% de la totalidad de los haberes".

Entre los que recibieron descuentos, mencionó a "docentes con problemas de salud, que su salario entero destinan a tratamientos" y profesores que "no adhirieron al paro".

Como parte de irregularidades planteadas en una nota dirigida ayer al Ejecutivo local, recordó que los descuentos se calcularon integrando fines de semana y manifestó: "Queremos saber de dónde sacan que porque se haga paro un viernes también incluye sábado y domingo".

La dirigente afirmó que, entre los reclamos que recibe el gremio, está que en los recibos de sueldo no figuraron los aportes nacionales y señaló que "se pagó, pero no figura en la boleta como siempre, y en algunos casos no se pagó, entonces el docente con lupa tuvo que ir rastreando para hacer el reclamo".

Respecto a las acreditaciones en las que avanzó el Ejecutivo local, el secretario adjunto de Cedems, Juan Córdoba, indicó que "arbitrariamente, sin consultar al gremio, optó que los descuentos sean por fracción, en tres partes, y por eso se devolvió dos tercios" y expresó que "también hubo improlijidad", ya que "en algunas situaciones se calculó de menos".

Córdoba, asimismo, volvió a reclamar que no haya ningún tipo de descuento, destacó que "la huelga fue justa, teníamos los fundamentos realizados, las presentaciones correspondientes al Ministerio de Trabajo" y señaló que demandarán la situación ante la justicia.

Los dirigentes gremiales también se refirieron a la convocatoria para reanudar paritarias el próximo lunes y afirmaron que reclamarán respuesta no solo por los descuentos sino también por el petitorio ya presentado, con reclamo salarial, recategorizaciones, planillas complementarias, infraestructura educativa y abono docente, entre otros puntos. (Télam)