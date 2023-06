Docentes jujeños realizarán mañana una nueva marcha en reclamo por recomposición salarial y contra la reforma constitucional impulsada por el Gobierno provincial, en medio de un paro por tiempo indeterminado que cumplen desde hace una semana.

La movilización con la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma” fue convocada para las 10 por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

Las columnas de manifestantes se concentrarán en las sedes de las diversas organizaciones gremiales convocantes y luego confluirán hasta la plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno provincial, indicaron fuentes sindicales.

En la mesa técnico salarial que se reunió el viernes pasado, representantes del Ministerio de Hacienda de Jujuy acercaron a los gremios "una propuesta salarial superadora", que será evaluada en asambleas zonales de los dos principales gremios de la docencia local.

“Hay un cronograma de asambleas que se viene desarrollando en distintas localidades para brindar en detalle el impacto de esta propuesta salarial”, señaló en declaraciones a la prensa la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) Silvia Vélez.

El Gobierno de la provincia formuló una propuesta que incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable; el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad; y descartar el descuento de los días de paro.

En ese marco, la Adep anunció que realizará un Congreso provincial mañana a las 15 en el salón de la CTA ubicada en calle Ramírez de Velasco de la capital provincial.

De la misma forma, el Cedems movilizará mañana junto a otros sindicatos de la educación, y anoche, como parte del plan de la lucha, se organizaron veladas artísticas en las ciudades de Tilcara, El Carmen, San Salvador de Jujuy y otras localidades.

Sobre la nueva propuesta del Gobierno, la comisión directiva del gremio advirtió que “el básico absorbió conceptos remunerativos bonificables es decir que ya se venían cobrando”.

En un comunicado, el gremio planteó además que la reforma de la Carta Magna provincial que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, y se debate actualmente en una Asamblea Constituyente, "pone en peligro los derechos adquiridos y consagrados en la actual Constitución Provincial". (Télam)