La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) realizará mañana un paro por 24 horas en rechazo a la decisión del Gobierno de Mariano Arcioni de otorgar por decreto un aumento de un adicional sin discutirlo en paritarias.

"El decreto 970/22 distorsiona el salario y tiene la intención de convertir el adicional en presentismo o ítem Aula, lo que constituye un ataque directo a nuestros derechos laborales" indica el pronunciamiento que difundió la entidad gremial.

La Atech, el sindicato con más docentes afiliados en Chubut, aseguró que "durante años, en nuestra provincia y en otras, luchamos contra las cifras fuera del básico y en particular, contra el presentismo con el que quieren restringir las licencias (incluso médicas) y poner todavía más obstáculos al legítimo derecho a la protesta".

También se manifestaron en contra de la extensión horaria al advertir que "no están dadas las condiciones en la educación primaria", contrarrestando el anuncio del ministro de educación, José María Grazzini, de implementar como prueba piloto la "quinta hora" en 34 escuelas para luego ampliarla al resto.

"La extensión horaria sin consulta y sin condiciones discutidas colectivamente, como se viene exigiendo en todo el país, es flexibilización y empeoramiento de la condición laboral", indicó el comunicado de la Atech.

Al enumerar los cuestionamientos que motivan el paro, el décimo cuarto en lo que va del año, el consejo directivo detalló que "no se consulta a la docencia del nivel ni se explicitan las condiciones laborales y normativas, no hay garantías sobre lo salarial en esta extensión horaria, se plantea pagar menos por esa hora extra ya que sería un adicional y no se modifica el básico".

"Así no", cierra el pronunciamiento difundido por el gremio en el que se asegura que desde el Gobierno chubutense "primero nos empobrecen y después nos ofrecen trabajar más, por menos plata, encima en condiciones críticas en lo edilicio y exiguas partidas escolares que no se corresponden con esta extensión de jornada". (Télam)