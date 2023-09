El titular nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, señaló hoy su "satisfacción" por la decisión del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, de realizar "el quite de Ganancias a los docentes", y respaldó "el nuevo mínimo no imponible porque no pagarán más maestros y jubilados".

Un documento firmado por Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, apoyó la iniciativa oficial y enfatizó que la medida fue reclamada durante años por la UDA, uno de los cinco gremios docentes con representación nacional para discutir la paritaria federal.

"Esto lleva años de reclamo de la UDA, y se hizo realidad en un momento difícil. Los trabajadores de la educación lo necesitaban de forma imperiosa", agregó el dirigente.

Romero reclamó al Congreso Nacional que se aboque de forma inmediata al tema y legisle en ese sentido para eximir a los docentes de "este impuesto y este castigo al trabajo", y señaló que la iniciativa "debe ser ley y mantenerse fija hacia adelante".

"La iniciativa oficial debe salir por ley y quedar fija hacia adelante como una estrategia a favor del mundo del trabajo", concluyó el líder docente e integrante de la central obrera. (Télam)