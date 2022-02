La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara), encabezada por su secretario general, Pablo Palacio, anunció que hoy mantendrá una reunión con empresarios del sector convocada a instancias del Ministerio de Trabajo, tras la conclusión de un paro de actividades por 24 horas que llevó a cabo la organización sindical en reclamo de mejoras salariales.

Fuentes oficiales indicaron a Télam que el llamado a esta audiencia fue hecho por funcionarios de la cartera laboral y se desarrollará de forma virtual a través de la plataforma Zooma partir de las 14.

De esta manera, los dirigentes sindicales iniciarán una instancia de diálogo con representantes de Coninagro, y la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales.

"En caso de que nuestras demandas no sean escuchadas y de no obtener una respuesta satisfactoria, continuaremos intensificando las medidas de reclamo, al no estar acordada aún la gratificación correspondiente a 2021", indicó Palacio en un comunicado emitido ayer tras la conclusión de la medida de fuerza.

Añadió que "los trabajadores de la rama puerto privado están ansiosos de que se destrabe el conflicto" y expresó que, "además, se manifestaron por la discriminación que sufren sus compañeros de acopio".

"La medida generó fuertes lazos de unidad y solidaridad entre los trabajadores", indicó Palacio.

Por su parte, Juan Carlos Peralta, secretario de prensa del sindicato, dijo que "continúa el malestar ante la falta de respuestas de la cámara empresarial por la gratificación pendiente de 2021" y destacó que hubo "un fuerte acatamiento a la protesta, principalmente en las franjas más grandes y en las zonas neurálgicas: el centro y el norte de la Provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Necochea, parte de Santa Fe".

Urgara cuenta con 9.000 afiliados en todo el país pertenecientes a los sectores de Puertos Privados, Control y Exportación y Acopio. Integra la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA) y la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT). (Télam)