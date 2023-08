La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop) continúa hoy el paro de 72 horas iniciado ayer ante "la ausencia de respuestas a las demandas realizadas por un hecho de violencia médica contra una ginecóloga de guardia" y en reclamo de medidas de seguridad.

Los trabajadores del Posadas ya habían paralizado las tareas durante dos días la semana anterior, y reclamaron urgentes respuestas a las demandas de seguridad por parte del establecimiento y de los funcionarios.

"No hubo aún respuestas al grave hecho de violencia física perpetrado el 14 de julio último contra una médica ginecóloga de guardia. Esa trabajadora no tuvo la adecuada contención sobre la base de un protocolo de seguridad contra esos hechos. No se trató de algo aislado sino que ocurre con frecuencia", señaló la Cicop en una gacetilla de prensa.

Los trabajadores del Posadas también exigen "el cierre de la causa abierta contra el personal del establecimiento y del Hospital Garrahan, iniciada en junio último por el Gobierno porteño a partir de falsas acusaciones".

También solicitan "una recomposición salarial; el pase a planta permanente de todo el equipo de salud; licencia por estrés; la derogación de Ganancias y la devolución de los descuentos producidos por su aplicación". (Télam)