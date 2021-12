La nueva conducción del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa asumió hoy durante un masivo acto realizado en la localidad de Rincón de los Sauces con la participación del gobernador, Omar Gutiérrez y de su antecesor, Jorge Sapag y del secretario de Energía, Darío Martínez.

Marcelo Rucci reemplazó al frente del gremio petrolero, al histórico dirigente Guillermo Pereyra, quien condujo la organización gremial durante 38 años.

Al hablar en el acto, Rucci dijo que "todos tenemos la intención de construir este gran desafío que es Vaca Muerta; gobierno nacional, gobierno provincial y las empresas productoras, junto a los sindicatos que tenemos que participar en todo esto".

"Lo tenemos que hacer juntos, nosotros lo demostramos", sostuvo y aseguró que "no hay manera de construir Vaca Muerta sin respeto para nuestros compañeros y sus familias".

Destacó que "el compromiso y legado que me ha dejado Guillermo (Pereyra) lo voy a cumplir hasta con la vida si es necesario; no voy a defraudar ni a ustedes ni a Guillermo".

Por su parte, Pereyra reconoció el trabajo de Rucci, al señalar que "su acompañamiento se ha reflejado durante los últimos 23 años con lealtad y compromiso".

También tuvo palabras de reconocimiento para el gobernador Gutiérrez y el exmandatario, Jorge Sapag, a quien señaló como "el impulsor de lo que es Vaca Muerta, de Loma Campana, con aquel primer acuerdo YPF-Chevron".

El saliente secretario general del gremio petrolero expresó que "he luchado y trabajado por la dignidad de mis compañeros junto a un gran equipo y ahora seguramente me va a quedar el trabajo que prometí; en una oportunidad dije que iba a trabajar en política dentro de las filas del Movimiento Popular Neuquino" y esa será".

Por su parte el gobernador neuquino manifestó que "les puedo asegurar que las expectativas del país no serían las mismas y la realidad no sería la misma, si no se hubiese creado este sindicato local".

Gutiérrez señaló que "hoy es un día en el cual venimos a devolver algo de todo lo que nos han brindado. Nos han transmitido que, con lealtad, con nobleza, con compromiso, con capacidad y esfuerzo los objetivos se alcanzan". (Télam)