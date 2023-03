Campana en su discurso señaló: “el Partido de General Villegas no para de crecer. Casi ocho años llevamos en la gestión y justamente las funciones públicas dirigen el camino que debe trazar una comunidad, un pueblo, un partido. Un camino que es el sentimiento de cada una de las personas y de las instituciones que trabajan para y por nuestra tierra”.

“En esta gestión desde el comienzo nos propusimos eso y trabajamos incansablemente para eso. Para crear la infraestructura que necesita esta comuna para que sea así de grande y hablamos de grandes obras, de gas, caminos, rutas. Estuvimos ahí presentes. Pero al mismo tiempo dando lugar a que los individuos e instituciones crezcan. Y así lo han hecho”, dijo.

“Hemos crecido en todas las áreas del Municipio, cada una de ellas con libertad de trabajo, ajustando su presupuesto y administración cuidadosa y han podido desarrollar todas sus tareas y así nos lo hemos propuesto desde un comienzo. Lo hicimos en una gestión anterior porque no puedo olvidar en aquel debate tres palabras de un ex funcionario de este Municipio que decía: gestión, gestión, gestión. Ese es un trabajo serio, responsable que nos saca muchas veces de nuestro foco familiar o tareas cotidianas y nos pone justamente en línea de trabajo en lo que queremos para nuestra comuna, para nuestro municipio. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero esto no termina acá, lo vamos a continuar haciendo”, comentó.

“Este es un año electoral y hay muchas banderas políticas, pero tengo el profundo sentimiento, y el equipo que me acompaña también, que la bandera más importante es la celeste y blanca y ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos”, cerró. “Tenemos que dejar los individualismos y hacernos cargo del crecimiento real de toda la comunidad. Hay que dejar de lado las mezquindades”