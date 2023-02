El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, presidió el acto de egreso de 165 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que cumplirán funciones en la Unidad Penitenciaria N°30 de General de Alvear como guardias y subalcaides. Ahora bien, quien no estuvo invitado al acto e hizo su descargo en redes sociales fue el propio intendente de General Alvear, Ramón José Capra.

En efecto, el mandamás compartió una carta en Facebook donde explicó “En primer lugar, quiero felicitar a todos los alvearenses que ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense, más precisamente en la Unidad Nº30 ubicada en nuestra ciudad, donde trabajan cientos de vecinos de General Alvear y donde comenzarán los hoy ingresantes. Soy consciente de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, de la cual los alvearenses no estamos exentos y donde el trabajo es digno y necesario siempre. Nuestro municipio, en mi gestión, ha colaborado infinitamente tanto con el Servicio Penitenciario Bonaerense como así también con aquellos jóvenes que desean formar parte del mismo, brindándoles de manera gratuita el transporte siempre que sea necesario para poder presentarse en los distintos lugares que se les solicita. Además, quiero destacar el trabajo que realiza en conjunto la Municipalidad de General Alvear con la Unidad Nº30 en materia de colaboración en diferentes ámbitos”.

“Creo necesario también manifestar mi preocupación por lo ocurrido en el día de hoy. Me hubiese gustado estar presente y acompañarlos en el acto de ingreso que se desarrolló por la mañana (del miércoles) en la Unidad Nº30. Creo, como respetuoso de la institucionalidad y del correcto funcionamiento de las mismas en democracia, que correspondía como Intendente y máxima autoridad de la ciudad estar presente en tan importante evento, más aún contando con la presencia de un ministro de la Provincia de Buenos Aires, en este caso el Dr. Julio Alak, ministro de Justicia provincial. Esto, obviamente no a título personal, sino como responsable institucional del municipio en el cual el establecimiento carcelario se encuentra ubicado. Lamentablemente, no recibí a través de ningún medio la invitación para participar de dicho evento”, acotó.

El alcalde dijo que “El respeto a las instituciones y al debido funcionamiento institucional como tal, nos harán mejorar como sociedad, dejando de lado cualquier disputa partidaria sin sentido”.