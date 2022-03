“Estamos dando inicio a un capítulo nuevo, donde lo urgente le da paso a lo importante. Por el Honorable Concejo Deliberante pasarán proyectos que tendrán por objetivo transformar las realidades y llevar al distrito hacia el camino del desarrollo”, aseguró el mandamás.

“Existe una política que busca entretener. Existe otra que cree en que es la única herramienta capaz de transformar la realidad. Pongamos el foco en la gente y no hará falta distinguir la diferencia”, remarcó en un tramo de su discurso.

“No se puede defender aquello en lo que no se cree, y no se puede creer aquello que no se ama. Quienes abrazamos la Justicia Social amamos la educación pública, creemos en la educación pública y vamos a defender siempre la Educación convencidos que es lo central para promover mejores oportunidades, ascenso social, inclusión y formadora de valores que engrandecen el futuro de la comunidad”, remarcó.

Por otro lado, dijo: “Si estamos en la función pública, debemos conocer las problemáticas de primera mano, y no es posible resolver todo desde un escritorio”.

“Estamos en otro momento, donde la pandemia da señales de concluir, y, por lo tanto, quiero a cada funcionario de mi gestión recorriendo todo General Alvarado, hablando con cada vecino y vecina. Dando la cara y ofreciendo respuestas ante las demandas de nuestra comunidad”, indicó.

“La nueva conformación de esta honorable casa abre una oportunidad enorme para demostrar que la Política es capaz de generar los grandes cambios a partir de los debates. La Política es servicio, es trabajo y es generación de posibilidades. Si la confundimos con entretenimiento, habremos desperdiciado una oportunidad histórica de trabajar para y por nuestra gente”, cerró